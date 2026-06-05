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Στη συμμετοχή της στον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris», ο οποίος γυρίστηκε στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στο «Emily in Paris»

Το γνωστό μοντέλο, που συμμετείχε ως βοηθητική ηθοποιός στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο για τον τελευταίο κύκλο της σειράς, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία αυτή εξαιρετικά θετική, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ανέφερε:

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«Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς».

Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο σε όσα αφορούν στη συμμετοχή της, λόγω της εχεμύθειας που απαιτείται σε τέτοιες παραγωγές: «Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες».