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Μπορεί τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο να ολοκληρώθηκαν, όμως η Ελλάδα φαίνεται πως άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στη Λίλι Κόλινς.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στο «νησί των ανέμων» μαζί με μέλη του καστ της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix για τα γυρίσματα της έκτης και τελευταίας σεζόν της σειράς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι συντελεστές κινηματογράφησαν σκηνές σε μερικά από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού, όπως οι Ανεμόμυλοι, τα Ματογιάννια και η παραλία του Αγίου Σώστη.

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Παρότι η ομάδα έχει πλέον επιστρέψει στο Παρίσι για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η Λίλι Κόλινς δείχνει να νοσταλγεί ήδη τις στιγμές που έζησε στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τη Μύκονο, συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Επιστροφή στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε για πάντα την Ελλάδα…».

Στα στιγμιότυπα που επέλεξε να μοιραστεί περιλαμβάνονται εικόνες από τη θέα στο Αιγαίο, στιγμές χαλάρωσης στο κατάλυμά της, αλλά και φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές της, Άσλεϊ Παρκ και Λουσιέν Λαβίσκουντ, κατά τη διάρκεια εξόρμησης με σκάφος.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της είχαν επίσης μικρές καθημερινές εικόνες από το νησί, όπως μια παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα, μια γάτα που ξεκουραζόταν στη σκιά κοντά στον εξοπλισμό των γυρισμάτων, αλλά και μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Λίλι Κόλινς εμφανίζεται να περπατά στο νησί φορώντας ένα μακρύ πουά φόρεμα, ψάθινο καπέλο και κρατώντας τσάντα του ελληνικού brand Marabu World, απολαμβάνοντας τις τελευταίες στιγμές της πριν επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα.