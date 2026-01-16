Το 2025 ήταν η χρονιά του «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, όμως το 2026 φαίνεται να ανήκει ολοκληρωτικά, στο «The Bride». Η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία επαναπροσδιορίζει το «Η νύφη του Φρανκενστάιν» με μια πανκ ροκ αισθητική, αποτελεί ήδη μία από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Τον ρόλο της Νύφης αναλαμβάνει η Τζέσι Μπάκλεϊ και το τέρας του Φρανκενστάιν ο Κρίστιαν Μπέιλ. Στο καστ επίσης οι Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζούλιαν Χαφ, Τζον Μάγκαρο και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το IndieWire, το σενάριο -το οποίο υπογράφει η ίδια η Τζίλενχαλ- είναι εμπνευσμένο τόσο από το εμβληματικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ (1818) όσο και από την κλασική ταινία του 1935, «Η Νύφη του Φρανκενστάιν».

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, η σκηνοθέτις εξήγησε πως το όραμά της για την ταινία πηγάζει από τον συγκλονιστικό αντίκτυπο που άφησε η Έλσα Λάντσεστερ στο κοινό του 1935, παρά τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής της στην οθόνη. «Η Έλσα Λάντσεστερ, η αυθεντική Νύφη του Φρανκενστάιν, ασκεί μια μοναδική γοητεία. Η εμφάνισή της και μόνο εκπέμπει κάτι το επιβλητικό. Όταν όμως παρακολούθησα την ταινία, την οποία δεν είχα δει, αντιλήφθηκα πως πρόκειται για έναν βουβό ρόλο», δήλωσε η Τζίλενχαλ.

«Αυτό που βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι η ταινία “Η Νύφη του Frankenstein”, στην πραγματικότητα δεν αφορά καθόλου τη Νύφη, κι όμως η Λάντσεστερ αφήνει τέτοιο αποτύπωμα, παρόλο που εμφανίζεται για τρία λεπτά και είναι βουβή. Γιατί; Λοιπόν, γιατί είναι, με ένα τρόπο, καθηλωτική», συμπλήρωσε.

Το «The Bride» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Μαρτίου.