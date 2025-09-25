Ο μοναχικός Φρανκενστάιν ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 και ζητά από τον Dr. Euphronius να τον βοηθήσει στη δημιουργία μίας συντρόφου. Οι δυο τους επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη. Όσα ακολουθούν, είναι ένας τρελός έρωτας που απειλεί τα τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Μετά τον «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, είναι η σειρά της Μάγκι Τζίλενχαλ. Στη μόλις δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, μετά το «The Lost Daughter» (2021), κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε, η γνωστή ηθοποιός περνάει ξανά πίσω από την κάμερα για το «The Bride», με πρωταγωνιστές τον Κρίστιαν Μπέιλ και τη Τζέσι Μπάκλι.

Η ταινία -για την οποία ακούσαμε πρώτη φορά πολύ καιρό πριν- είναι εμπνευσμένη από την «Νύφη του Φρανκενστάιν» (1935) του Τζέιμς Γουέλς και το μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ, ενώ το τρέιλερ που κυκλοφόρησε θυμίζει, κάτι από Μπόνι και Κλάιντ και Ατίθαση Καρδιά.

Στο καστ επίσης, η Πενέλοπε Κρουζ, η Ανέτ Μπένινγκ, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ (σύζυγος της Μάγκι Τζίλενχαλ), η Τζούλιαν Χαφ και ο Τζέικ Τζίλενχαλ (αδελφός της Μάγκι Τζίλενχαλ).

«Δεν μένει τίποτα άλλο να κάνουμε τώρα, παρά να ζήσουμε», λέει ο Φρανκενστάιν στην ξανθιά νύφη του λίγο πριν σκορπίσουν το χάος. Το «The Bride!» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάρτιο του 2026.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter