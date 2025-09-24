Το Apple TV+ ανέβαλε την πρεμιέρα της μίνι σειράς «The Savant», με πρωταγωνίστρια την Τζέσικα Τσάστεϊν στον ρόλο μιας Αμερικανίδας ερευνήτριας που εργάζεται για την πρόληψη του εξτρεμισμού. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, παρότι στην ανακοίνωση δεν υπάρχει σχετική αναφορά, η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του «The Savant». Εκτιμούμε την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μελλοντική ημερομηνία», αναφέρεται στη δήλωση της πλατφόρμας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «The Savant» ακολουθεί «μια μυστική ερευνήτρια που ειδικεύεται στη διείσδυση σε διαδικτυακές ομάδες με σκοπό να αποτρέψει εξτρεμιστές στις ΗΠΑ, να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τη Jodi Goodwin, γνωστή με το προσωνύμιο The Savant, μία βετεράνο του στρατού που εργάζεται στην Anti-Hate Alliance. Η Τζόντι επισκέπτεται μυστικά φόρουμ τύπου 4Chan και προσπαθεί να εντοπίσει πιθανούς τρομοκράτες.

Η σειρά βασίζεται σε ένα άρθρο που έγραψε η Άντρεα Στάνλεϊ στο περιοδικό Cosmopolitan τον Αύγουστο του 2019 με τίτλο «Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?» («Είναι δυνατόν να σταματήσει μια μαζική επίθεση προτού συμβεί;»), όπως αναφέρει το Variety.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης μεταξύ άλλων οι Νάμντι Ασομούγκα, Κόουλ Ντόμαν, Τζορντάνα Σπίρο και Τρίνιτι Λι Σίρλεϊ. Η σειρά οκτώ επεισοδίων ήταν προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου.