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Η νέα σεζόν εστιάζει στην υπόθεση της Λίζι Μπόρντεν, η οποία κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες των γονέων της το 1892.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λίζι Μπόρντεν ενσαρκώνει η Έλα Μπίτι, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τσάρλι Χάναμ, Βίκι Κριπς και Ρεμπέκα Χολ.

Ο δημιουργός της σειράς Ίαν Μπρέναν υπογράφει το σενάριο, ενώ τη σκηνοθεσία και των οκτώ επεισοδίων έχει αναλάβει ο Μαξ Γουίνκλερ.

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Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το «Monster: The Lizzie Borden Story», τον τέταρτο κύκλο της βραβευμένης με Emmy ανθολογικής σειράς «Monster», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι και τα οκτώ επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πρωταγωνίστρια της νέας σεζόν είναι η Έλα Μπίτι, η οποία ενσαρκώνει τη διαβόητη Λίζι Μπόρντεν, την πρώτη γυναίκα – τέρας της σειράς. Στο καστ συμμετέχει και ο Τσάρλι Χάναμ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στον τρίτο κύκλο της ανθολογίας ως ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκιν.

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Η νέα σεζόν επικεντρώνεται στην υπόθεση της Λίζι Μπόρντεν, η οποία κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες με τσεκούρι του πατέρα της και της μητριάς της το 1892, στο Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης. Αν και οδηγήθηκε σε δίκη, τελικά αθωώθηκε, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο διάσημες και αμφιλεγόμενες στην αμερικανική εγκληματολογική ιστορία.

Η ιστορία της έχει μεταφερθεί πολλές φορές στην οθόνη, μεταξύ άλλων στην τηλεταινία «The Legend of Lizzie Borden» (1975), στο «Lizzie Borden Took an Ax» του Lifetime (2014) και στην κινηματογραφική ταινία «Lizzie» (2018), με πρωταγωνίστριες τις Κλόι Σεβινί και Κρίστεν Στιούαρτ.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης η εξαιρετική Βίκι Κριπς ως Μπρίτζετ Σάλιβαν, η Ρεμπέκα Χολ ως Άμπι Μπόρντεν και ο Τσάρλι Χάναμ ως Άντριου Μπόρντεν. Το καστ συμπληρώνουν οι Μπίλι Λουρντ, Τζόι Πολάρι, Σάρα Πόλσον και Τζέσικα Μπάρντεν.

Κάθε κύκλος της σειράς «Monster» εστιάζει σε μια διαφορετική διαβόητη μορφή της εγκληματικής ιστορίας. Ο πρώτος κύκλος παρουσίασε τον Έβαν Πίτερς στον ρόλο του Τζέφρι Ντάμερ, ερμηνεία που του χάρισε βραβείο Emmy. Ο δεύτερος κύκλος επικεντρώθηκε στους αδελφούς Μενέντεζ, με τους Κούπερ Κοχ και Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες, ενώ ο τρίτος είχε πρωταγωνιστή τον Τσάρλι Χάναμ ως Εντ Γκιν. Παράλληλα, η σειρά έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο δραματοποιεί πραγματικά εγκλήματα και τις ιστορίες των θυμάτων τους.

Μιλώντας στο Tudum, η Έλα Μπίτι δήλωσε, «Ανυπομονώ να γνωρίσει το κοινό τη δική μας προσέγγιση στην ιστορία της Λίζι Μπόρντεν και στα ερωτήματα που εξακολουθεί να εγείρει η ζωή της μέχρι σήμερα. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να εξερευνήσω την ψυχολογία μιας τόσο σύνθετης προσωπικότητας και να μελετήσω ένα έγκλημα που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Για πρώτη φορά, η σειρά παρουσιάζει μια γυναίκα ως “Monster” και εμβαθύνει στη γυναικεία οργή και την καταπίεση – θέματα που θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ με το κοινό».

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Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Ίαν Μπρέναν (Monster, Glee, Scream Queens). Τη σκηνοθεσία και των οκτώ επεισοδίων αναλαμβάνει ο Μαξ Γουίνκλερ, ο οποίος συνυπογράφει τα επεισόδια τέσσερα και έξι μαζί με τη Σάρα Αντίνα Σμιθ.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Tudum

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