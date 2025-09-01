Η ανθολογία «Monsters» του Ράιαν Μέρφι στο Netflix επιστρέφει με την τρίτη σεζόν, κι αυτή τη φορά, επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία του διαβόητου κατά συρροήν δολοφόνου Ed Gein.

Στον νέο κύκλο της δημοφιλούς σειράς, με τίτλο «Monsters: The Ed Gein Story», πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ (γνωστός από το «Sons of Anarchy») στον ρόλο του διαβόητου Gein. Στο κάστ είναι επίσης οι, Σουζάνα Σον, Τομ Χολάντερ, Λόρι Μέτκαλφ, Ολίβια Γουίλιαμς και Λέσλι Μάνβιλ.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη σεζόν του Monsters εστίαζε στον διαβόητο κανίβαλο Τζέφρι Ντάμερ, ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε στους αδελφούς Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, οι οποίοι καταδικάστηκαν το 1989 για τη δολοφονία των γονιών τους.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα σεζόν «διηγείται την ιστορία του πώς ένας απλός άντρας από το Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν εξελίχθηκε στον πιο ανατριχιαστικό τέρας της ιστορίας».

Ο Gein έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «the Plainfield Ghoul» («Το φάντασμα του Πλέινφιλντ»), εξαιτίας των φρικιαστικών εγκλημάτων του, τα οποία άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινή γνώμη αλλά και στην ποπ κουλτούρα της εποχής.

Οι πράξεις του αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον περίφημο χαρακτήρα του Νόρμαν Μπέιτς στο κλασικό μυθιστόρημα «Psycho» (1959) του Ρόμπερτ Μπλοχ, το οποίο μετέφερε στον κινηματογράφο ο Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1960, ενώ άσκησαν επιρροή και σε άλλα κλασικά έργα τρόμου όπως το «The Texas Chain Saw Massacre» (1974) και το «Η Σιωπή των Αμνών» (1991).

Η φρικιαστική ιστορία ενός μοναχικού ατόμου

Ο Ed Gein γεννήθηκε το 1906 στο Ουισκόνσιν και ήταν ο μικρότερος από δύο γιους. Μεγάλωσε δύσκολα, με έναν αλκοολικό πατέρα και μια κακοποιητική μητέρα. Η μητέρα του, βαθιά θρησκευόμενη, τον προειδοποιούσε συνεχώς για τις «διεφθαρμένες» γυναίκες και τις «απαγορευμένες» σεξουαλικές πράξεις, αποθαρρύνοντάς τον να κάνει φίλους. Παρά τη συμπεριφορά της, ο μικρός Ed τη λάτρευε. Η σχέση τους ανησυχούσε τον μεγαλύτερο αδελφό του, Henry, ο οποίος συχνά την αμφισβητούσε μπροστά στον μικρότερό του αδελφό.

Advertisement

Το 1940, ο πατέρας του, George, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Henry πέθανε και αυτός, υπό ύποπτες συνθήκες, σε μια πυρκαγιά κοντά στο απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειας. Αν και ο Gein δήλωσε αρχικά τον αδελφό του αγνοούμενο, οδήγησε τους αστυνομικούς κατευθείαν στο πτώμα. Παρά τα εμφανή τραύματα στο κεφάλι, ο θάνατος θεωρήθηκε ατύχημα, όμως πολλοί πιστεύουν ότι ο Gein ήταν ο βασικός υπαίτιος.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Gein άρχισε να ξεθάβει τάφους στους οποίους είχα ταφεί γυναίκες μέσης ηλικίας που του θύμιζαν την ίδια. Χρησιμοποιούσε τα λείψανά τους για να κατασκευάζει διάφορα οικιακά αντικείμενα, ρούχα και άλλα αποκρουστικά «ενθύμια».

Το 1957 τράβηξε την προσοχή των αρχών, όταν η εξαφάνιση μίας υπαλλήλου καταστήματος Bernice Worden, οδήγησε τους αστυνομικούς στο αγρόκτημά του. Εκεί, βρήκαν το αποκεφαλισμένο και ακρωτηριασμένο σώμα της κρεμασμένο σε μια αποθήκη, ενώ το κεφάλι της ήταν μέσα σε ένα κουτί.

Advertisement

Μετά από περαιτέρω έρευνα στο αγρόκτημα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν λείψανα από τουλάχιστον δέκα ακόμη ανθρώπους, καθώς και μια τρομακτική συλλογή αντικειμένων, όπως μια καρέκλα επενδεδυμένη με ανθρώπινο δέρμα και μια «στολή» φτιαγμένη από ανθρώπινο σώμα, την οποία, όπως αναφέρθηκε, φορούσε ο Gein για να «αναστήσει» μια εκδοχή της μητέρας του.

Ο Gein ισχυρίστηκε ότι είχε διαπράξει πάνω από 40 εκταφές από το 1947 και χρησιμοποιούσε τα λείψανα για σεξουαλική ικανοποίηση, αρνούμενος όμως ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τα πτώματα ή ότι είχε κανιβαλίσει.

Τελικά διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του μεταφερόμενος σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Αργότερα, παρέμεινε σε ίδρυμα ελαφρύτερης φύλαξης μέχρι τον θάνατό του από καρκίνο του πνεύμονα το 1984, σε ηλικία 77 ετών.

Advertisement

Το «Monsters: The Ed Gein Story» θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου στο Netflix.

Με πληροφορίες από The Independent

Advertisement