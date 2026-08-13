Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, στην περιοχή κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, στις Αχαρνές.
Λίγο αργότερα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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Κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 73 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026