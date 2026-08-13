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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, στην περιοχή κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, στις Αχαρνές.

Λίγο αργότερα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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Κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 73 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026