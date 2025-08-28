Η Τζέσικα Τσάστεϊν πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της Apple TV+, «The Savant», υποδυόμενη τόσο τη μητέρα, όσο και την μυστική ερευνήτρια.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία της Καναδής Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον, ακολουθεί την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στον ρόλο μίας μυστικής πράκτορα που ειδικεύεται στη διείσδυση σε διαδικτυακές ομάδες με σκοπό να αποτρέψει εξτρεμιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν εκείνοι προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

«Ελεύθεροι σκοπευτές, βομβιστικές επιθέσεις, ενέδρες… βρισκόμαστε στο χείλος μιας εξαιρετικά επικίνδυνης επίθεσης», φαίνεται να λέει η ίδια στο τρέιλερ.

«Πιστεύεις ότι αν έρθεις αντιμέτωπος με φρικτά πράγματα, μπορείς να προκαλέσεις ακόμα χειρότερα;», ρωτά έναν συνάδελφό της.

Η σειρά «The Savant» είναι βασισμένη σε ένα άρθρο που έγραψε η Άντρεα Στάνλεϊ στο περιοδικό Cosmopolitan τον Αύγουστο 2019, με τίτλο «Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?» («Είναι δυνατόν να σταματήσει μια μαζική επίθεση προτού συμβεί;»).

Σε αυτό περιγράφει μια γυναίκα γνωστή ως «The Savant» («Η Διάνοια»), μια ερευνήτρια της οποίας η δουλειά είναι να εξουδετερώνει τους πιο βίαιους άνδρες της χώρας πριν πραγματοποιήσουν μαζικές επιθέσεις.

Στο καστ είναι επίσης, οι Νάμντι Ασομούγκα, Κόουλ Ντόμαν, Τζορντάνα Σπίρο και Τρίνιτι Λι Σίρλεϊ.

Η σειρά, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, κάνει πρεμιέρα με τα δύο πρώτα, στις 26 Σεπτεμβρίου, και θα ακολουθεί εβδομαδιαία κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter