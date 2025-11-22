Ένα έξυπνο «κρυφό» κόλπο στη μηχανή αναζήτησης βρήκε η Google για να βοηθήσει στην προώθηση της νέας σειράς της Apple, Pluribus, που προβάλλεται στο Apple TV+.

Όποιος γράψει «Pluribus» στο Google Search, βλέπει στην κορυφή της σελίδας ένα μικρό animated μήνυμα να κυλάει και να ρωτά: «Τι ψάχνεις, Carol;».

Google Promotes Apple TV Series Pluribus With Secret Search Message https://t.co/CA5RfEq8Zp pic.twitter.com/6KfWHpFj3T — MacRumors.com (@MacRumors) November 21, 2025

Αυτό είναι ένα inside joke που καταλαβαίνουν όσοι έχουν δει τη σειρά: στο Pluribus, σχεδόν όλη η ανθρωπότητα έχει μολυνθεί από έναν ιό που δημιουργεί μια κοινή συλλογική συνείδηση, και όλοι αυτοί οι «ενωμένοι» άνθρωποι έχουν μία εμμονή — να κάνουν χαρούμενη την Carol, μία από τις λίγες που δεν έχουν μολυνθεί. Έτσι, της στέλνουν συνεχώς μηνύματα.

Η Google, λοιπόν, αναπαράγει αυτό το στοιχείο της πλοκής μέσα στην ίδια τη μηχανή αναζήτησης, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να «σου μιλάει» ο ενωμένος κόσμος της σειράς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη διαφημιστική ιδέα, ίσως από τις πιο δημιουργικές κινήσεις της Apple εδώ και καιρό.

Η σειρά Pluribus έχει ήδη διαθέσιμα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια στο Apple TV+. Το πέμπτο επεισόδιο κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου, και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται στις 26 Δεκεμβρίου, αποτελούμενος συνολικά από εννέα επεισόδια. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει δεύτερη σεζόν, κάτι που δείχνει ότι η Apple ποντάρει αρκετά στο project.