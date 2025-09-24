Το «One Battle After Another» -η αμερικανική ταινία που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς-, «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», η νέα ταινία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, «Χαμένα Όνειρα» από τον Μισέλ Φράνκο, μία ταινία τρόμου και δύο επανεκδόσεις.

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφίνιτι, Γουντ Χάρις και Αλάνα Χέιμ στην πολυσυζητημένη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον -την αμερικανική παραγωγή που έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς. Το «One Battle After Another» ενθουσίασε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ η βαθμολογία στο Rotten Tomatoes είναι 97%.

Στην ταινία, το σενάριο της οποίας είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το κλασικό μυθιστόρημα «Vineland» (1990), του Τόμας Πίντσον, ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη που καλείται να σώσει την έφηβη κόρη του όταν μετά από 16 χρόνια κάνει την εμφάνιση του ένας εχθρός από το παρελθόν.

Harvest

Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Ο Γουόλτερ Θερσκ -ένας αστός που έγινε αγρότης- και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο: την πληγή της νεωτερικότητας. Η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη επιστρέφει με την πιο τολμηρή δουλειά της -«Μια δυνατή, σκληρή, όμορφη ιστορία», όπως έγραψε το Variety– συνδυάζοντας το πολιτικό με το ποιητικό μέσα από μια αλλόκοτη αλληγορία. Πρωταγωνιστούν οι Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Χάρι Μέλινγκ, Ρόζι ΜακΓιούεν.

Διαβάζοντας την Λολίτα στην Τεχεράνη

Καθώς οι ισλαμικές ομάδες ηθικής πραγματοποιούν επιδρομές στην Τεχεράνη και οι φονταμενταλιστές καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, η Αζάρ Ναφίσι, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από της πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα. Ασυνήθιστες στο να εκφράζουν την άποψή της, σύντομα βγάζουν τα πέπλα της και οι ιστορίες της συνυφαίνονται με τα μυθιστορήματα που διαβάζουν: τις ηρωίδες του Ναμπόκοφ, του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, του Χένρι Τζέιμς ή της Τζέιν Όστιν, Οι γυναίκες στο σαλόνι της Nafisi τολμούν να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αγαπούν, και εμείς παρακολουθούμε την πολυπλοκότητα της ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολιτική, ηθική και προσωπική πολιορκία.

Η ταινία του Έραν Ρίκλις απέσπασε το Βραβείο Κοινού και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για το γυναικείο καστ στο 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Ιρανο-Αμερικανίδας Αζάρ Ναφίσι, καθηγήτριας μεταξύ άλλων, στο Johns Hopkins University της Ουάσιγκτον, που μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες.

Χαμένα Όνειρα

Ο Φερνάντο, ένας νεαρός Μεξικανός χορευτής μπαλέτου, φτάνει στις ΗΠΑ γεμάτος ελπίδες για μια νέα ζωή και μια διεθνή καριέρα. Πιστεύει ότι η Τζένιφερ, μια πλούσια και ισχυρή γυναίκα, με φιλανθρωπικό έργο, θα τον στηρίξει. Όμως η εμφάνισή του ανατρέπει την ισορροπία της προσεκτικά χτισμένης ζωής της Τζένιφερ και του αδερφού της Τζέικ. Ο έρωτας, τα όνειρα και η πραγματικότητα συγκρούονται, αποκαλύπτοντας σκληρές αλήθειες για την κοινωνική τάξη, την εξουσία, τη μετανάστευση και την επιβίωση. Πρωταγωνιστούν οι Τζέσικα Τσάστεϊν, Ισαάκ Ερνάντες, Ρούπερτ Φρεντ, Μάρσαλ Μπελ.

Η ταινία του Μεξικανού σκηνοθέτη Μισέλ Φράνκο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2025, αποσπώντας θετικά σχόλια για την ατμόσφαιρα και τις ερμηνείες της.

Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Ελπίδα

Ιταλία, δεκαετία του 1970. Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ είναι Γραμματέας του μεγαλύτερου Κομμουνιστικού Κόμματος στον δυτικό κόσμο. Με περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια μέλη και περισσότερους από 12 εκατομμύρια ψηφοφόρους, το κόμμα ελπίζει να εφαρμόσει τον σοσιαλισμό μέσω της δημοκρατίας.

Δολοφονικές απόπειρες από τις μυστικές υπηρεσίες της Βουλγαρίας, εκλογικοί αγώνες, και λεπτές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, κατέστησαν την πορεία του Μπερλινγκουέρ, ένα ταξίδι επιμονής, κινδύνου και υψηλών προσδοκιών. Η ταινία καταγράφει την εποχή, από τα πρωτοσέλιδα που συγκλόνισαν τον κόσμο μέχρι το επικίνδυνο παιχνίδι με την εξουσία που κορυφώθηκε με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, Προέδρου της Χριστιανικής Δημοκρατίας, το 1978, από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.

Ενσωματώνοντας ιστορικά πλάνα αρχείου (διαδηλώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία, απαγωγή Άλντο Μόρο, πολιτικές προσωπικότητες της εποχής), η ταινία του Αντρέα Σέγκρε επιχειρεί να αποδώσει τον ιδεαλισμό του, τα δύσκολα διλήμματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, και βέβαια την εχθρότητα που εισέπραξε σχεδόν από τους πάντες: από το ανατολικό μπλοκ, που έβλεπε με μισό μάτι τον ευρωκομμουνισμό και την -εκτός γραμμής- δημοκρατική μετάβαση στον κομμουνισμό α λα Μπερλινγκουέρ, τους βιομήχανους (βλέπε Φίατ), τους Αμερικανούς, τους δεξιούς Χριστιανοδημοκράτες και τον Αντρεότι που παρακολουθούσαν αμήχανοι, τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά και μερίδα κομμουνιστών που εξέλαβαν τη στάση του προδοτική. Και βέβαια των Ερυθρών Ταξιαρχιών, των οποίων η δράση στάθηκε τραγικά μοιραία για την έκβαση όλων όσων ο ίδιος οραματιζόταν. Ο πρωταγωνιστής Έλιο Τζερμάνο απέσπασε το βραβείο ερμηνείας στα ιταλικά όσκαρ, τα βραβεία Νταβίντ Ντι Ντονατέλο, αλλά και στο Φεστιβάλ της Ρώμης, ενώ το φιλμ σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο ιταλικό box office.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2

Οι διαβόητοι «Άγνωστοι» επιστρέφουν πιο αδίστακτοι και ανελέητοι από ποτέ. Όταν μαθαίνουν ότι μία από τις επιζήσασες, η Μάγια, είναι ακόμα ζωντανή, επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν. Χωρίς κανέναν να εμπιστευτεί και κανένα μέρος να κρυφτεί, η Μάγια πρέπει να επιβιώσει από ένα ακόμη φρικιαστικό κεφάλαιο τρόμου καθώς οι Άγνωστοι δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο τους. Το δεύτερο κεφάλαιο της τριλογίας τρόμου του Ρένι Χάρλιν. Με τους Μαντελέιν Πετς, Γκάμπριελ Μπάσο, Ρίτσαρντ Μπρέικ.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία

Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της -στον ρόλο η Γκλόρια Εστέφαν-, με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Η DreamWorks Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο τη δημοφιλή της σειρά που έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2021. Σκηνοθεσία Ράιν Κρίκγο.

Η Συμμορία του Σηκουάνα (1936)

Η ταινία «La Belle Équipe» του Ζιλιέν Ντιβιβιέ με τους Ζαν Γκαμπέν, Σαρλ Βανέλ, Βιβιάν Ρομάνς αφηγείται την ιστορία πέντε άνεργων εργατών που αγοράζουν μαζί ένα λαχείο και κερδίζουν 100.000 φράγκα. Ένας από αυτούς προτείνει να αγοράσουν έναν ερειπωμένο χώρο στις όχθες του Σηκουάνα, να τον ανακαινίσουν και να τον κάνουν υπαίθριο χώρο διασκέδασης. Όμως, ένας συνδυασμός κακής τύχης και εσωτερικής αντιπαλότητας δοκιμάζει τη σχέση των πέντε φίλων.

Η Γη της Επαγγελίας (1975)

Η ιστορία διαδραματίζεται στην πόλη του Λοτζ, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα υφαντουργίας του 19ου αιώνα, που βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη. Η ψαλίδα μεταξύ εργοστασιαρχών και εργατικής τάξης, ολοένα και μεγαλώνει. Τρεις νέοι φίλοι, ένας Πολωνός, ένας Εβραίος κι ένας Γερμανός, βάζουν τα χρήματά τους για να χτίσουν ένα εργοστάσιο. Όμως ο άγριος καπιταλισμός τους καταπίνει και τους αναγκάζει να πράξουν ενάντια στις ηθικές αρχές τους. Κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του νομπελίστα Πολωνού συγγραφέα Βλαντισλάβ Ρέιμοντ από τον Αντρέι Βάιντα. Η ταινία, που προβάλλεται σε αποκατεστημένη 4K κόπια, με αφορμή τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της, ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.