Οι Depeche Mode, οι θρύλοι της synth-pop μουσικής, εκτός από την σκηνή, θα εμφανιστούν και στη μεγάλη οθόνη σε μία νέα συναυλιακή ταινία.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Depeche Mode: M» ακολουθεί το βρετανικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους το 2023 για την προώθηση του νέου τους άλμπουμ «Memento Mori», το οποίο ήταν η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους, Άντι Φλέτσερ, το 2022.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος –η φράση στα λατινικά σημαίνει «Να θυμάσαι ότι είσαι θνητός»– το άλμπουμ τοποθετεί στο επίκεντρο τα πολύπλοκα ζητήματα του θανάτου και της θνητότητας. Ωστόσο, με την αυθεντική προσέγγιση των Depeche Mode, τα τραγούδια φαίνεται σαν να αναδύονται μέσα από το σκοτάδι, προσφέροντας ταυτόχρονα μία απρόσμενη χαρά για το μεγάλο δώρο της ζωής.

Η περιοδεία περιλάμβανε 112 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, όμως η νέα ταινία επικεντρώνεται σε τρεις μοναδικές εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Foro Sol Stadium στην πόλη του Μεξικού. Ο Μεξικανός σκηνοθέτης, Φερνάντο Φρίας, αποτυπώνει τις sold-out συναυλίες σε μια ταινία που υπόσχεται να συνδυάσει την κληρονομιά των Depeche Mode με την γλυκόπικρη προσέγγιση της μεξικανικής κουλτούρας στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τιμά τους νεκρούς της.

Στο τρέιλερ, το συγκρότημα εμφανίζεται να ερμηνεύει ένα από τα μεγαλύτερα hits του, το «Personal Jesus», σε ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εξίσου μεγάλες επιτυχίες από την καριέρα τους, η οποία μετρά περίπου τέσσερις δεκαετίες. Από τα «Enjoy the Silence», «Just Can’t Get Enough» μέχρι το «World In My Eyes», με το τελευταίο να το αφιερώνουν στον Άντι Φλέτσερ κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Στον πυρήνα της, η νέα μας ταινία ”M” αφορά τη βαθιά σύνδεση μεταξύ μουσικής, κουλτούρας και ανθρώπων και ο Φερνάντο Φρίας, έκανε εξαιρετική δουλειά με την απόπειρα του να αφηγηθεί αυτή την ιστορία μέσα από τον φακό της μεξικανικής κουλτούρας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Depeche Mode, Ντέιβ Γκάχαν.

Η ταινία «Depeche Mode: M» έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca και θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX.

Με πληροφορίες από The IndieWire