Οι πρώτες ενθουσιώδεις αντιδράσεις για το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έρχονται από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, σε συζήτηση με τον σκηνοθέτη την οποία συντόνισε στην αίθουσα της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής στο Λος Άντζελες.

«Τι τρελή ταινία, Θεέ μου», αναφώνησε ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι την έχει δει ήδη τρεις φορές. «Υπάρχει περισσότερη δράση στην πρώτη ώρα αυτής της ταινίας από ό,τι σε όλες τις άλλες που έχεις γυρίσει», είπε απευθυνόμενος στον Πολ Τόμας Άντερσον. «Είναι ένα μείγμα πραγμάτων τόσο παράξενων και ταυτόχρονα τόσο επίκαιρων, που νομίζω ότι έχουν γίνει ακόμη και πιο επίκαιρα τώρα από ό,τι ίσως όταν ολοκληρώθηκε το σενάριο, και άρχισαν τα γυρίσματα».

Στην ταινία, το σενάριο της οποίας είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το κλασικό μυθιστόρημα «Vineland» (1990), του Τόμας Πίντσον, ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Bob Ferguson, έναν ξεπεσμένο επαναστάτη που καλείται να σώσει την έφηβη κόρη του όταν κάνει την εμφάνιση του ένας εχθρός από το παρελθόν. Συμπρωταγωνιστούν οι Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρεγκίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην πρεμιέρα της ταινίας «One Battle After Another», Λος Άντζελες, 8 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Mike Blake

«Δεν έχω δει καμία ταινία που να μοιάζει τόσο πολύ με το Dr. Strangelove του Στάνλεϊ Κιούμπρικ», πρόσθεσε ο Σπίλμπεργκ. «Είναι μία εξωφρενική κωμωδία, που αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα, επειδή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό αυτό που συμβαίνει σήμερα, κάθε μέρα, σε όλη τη χώρα. Αλλά θέλεις να γελάσεις, γιατί αν δεν γελάσεις, θα αρχίσεις να ουρλιάζεις, επειδή Αυτό είναι πολύ πραγματικό. Οπότε έχεις αυτή την διέξοδο…».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κριτικοί και συντάκτες του κινηματογραφικού ρεπορτάζ χαρακτηρίζουν το «One Battle After Another» ως μία από τις πιο ξεχωριστές ταινίες του 2025.

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Kyle Buchanan, έγραψε σε ανάρτηση του στο X, ότι θα μπορούσε να είναι η ταινία που θα χαρίσει στον Άντερσον το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety