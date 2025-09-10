Στέλαν Σκάρσγκορντ με Ρενάτε Ράινσβε και Ελ Φάνινγκ στο βραβευμένο στις Κάννες «Sentimental Value», «Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε» και «Η Μακριά Πορεία», κινηματογραφική μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του κορυφαίου συγγραφέα Στίβεν Κινγκ.

Ακόμη, σε επανέκδοση η θρυλική ταινία «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, Μίκαελ Χάνεκε και Ανιές Βαρντά.

Αυτές είναι οι ταινίες που μας δίνουν ραντεβού στις αίθουσες από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Συναισθηματική Αξία

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ, ενός εγωπαθή, ανυπόφορου κάποτε διάσημου, αλλά τώρα ξεχασμένου σκηνοθέτη, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη γυναίκα του και τις κόρες του όταν ήταν μικρές. Ο Γκούσταβ έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται. Μία εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης, με την υπογραφή του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ και πρωταγωνιστές τους Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκορντ, Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ. Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε

H οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου οδεύουν στη δεκαετία του 1930. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton. Σκηνοθεσία Σάιμον Κέρτις.

Πρωταγωνιστούν Χιού Μπόνεβιλ, Μισέλ Ντόκερι, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Πολ Τζιαμάτι, Πενέλοπι Γουίλτον, Τζιμ Κάρτερ, Φίλις Λόγκαν, Λόρα Καρμάικλ, Χάρι Χάντεν-Πέιτο, Τζοάν Φρόγκατ, Άλεν Λιτς, Ρόμπερτ Τζέιμς-Κόλιερ, Λέσλι Νίκολ, Σόφι ΜακΣέρα, Ρακέλ Κάσιντι, Κέβιν Ντόιλ, Μάικλ Φοξ, Ντόμινικ Γουέστ, Άρτι Φρουσόν, Τζόλι Ρίτσαρντσον, Ντάγκλας Ράιθ.

Καυτό Γάλα

Μια μητέρα ταξιδεύει με την κόρη της στην ισπανική παραθαλάσσια πόλη Αλμερία, για να συμβουλευτούν έναν θεραπευτή σχετικά με τη μυστηριώδη ασθένεια της μητέρας. Εκεί η κόρη συναντά έναν άνθρωπο που θα της αλλάξει τη ζωή.Έμμα Μάκεϊ και Βίκι Κριπς στο ψυχολογικό δράμα της Ρεμπέκα Λένκιεβικζ -γνωστή για το σενάριο της ταινίας «Ida» που της χάρισε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ντέμπορα Λέβι. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αττική το καλοκαίρι του 2023.

Η Μακριά Πορεία

Σε μια μεταπολεμική Αμερική όπου τα χρήματα είναι λίγα και κυβερνούν οι στρατιωτικοί, ένας ανατριχιαστικός ετήσιος διαγωνισμός καθηλώνει ένα ταραγμένο έθνος. Πενήντα αγόρια που επιλέγονται με κλήρωση συμμετέχουν σε έναν «τηλεοπτικό μαραθώνιο αγνής θέλησης». Τα αγόρια πρέπει να περπατήσουν, και να συνεχίσουν να περπατούν, μέχρι να πέσουν. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ή έστω και για λίγες στιγμές, πέσουν κάτω από το 3 μίλια/ώρα, λαμβάνουν μια προειδοποίηση. Τρεις προειδοποιήσεις και αποκλείονται. Μόνο ένας μπορεί να κερδίσει. Αλλά ο νικητής παίρνει το απόλυτο έπαθλο: πλούτη πέρα ​​από κάθε φαντασία και οποιαδήποτε ευχή επιθυμεί.

Όταν ο ντόπιος Ρέι Γκάρατι φτάνει στη γραμμή εκκίνησης, γνωρίζει τα δεδομένα, αλλά καθώς εκείνος και τα άλλα αγόρια παίρνουν το ρίσκο, καθένας για τους δικούς του λόγους, ανακαλύπτουν μια συγκινητική συντροφικότητα. Με κάθε βήμα, οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με ερωτήματα για την αξία της ζωής, της αδερφικότητα και από πού πηγάζει η δύναμη καθώς σφυρηλατούν δεσμούς που μπορούν να διαλυθούν αλλά ποτέ δεν ξεχνιούνται. Διχασμένος ανάμεσα στην έντονη επιθυμία του να κερδίσει και στην ασφάλεια των φίλων του, ο Ρέι συνειδητοποιεί ότι η μεγαλύτερη ανυπακοή τους μπορεί να είναι η φροντίδα του ενός για τον άλλον.

Μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του κορυφαίου συγγραφέα Στίβεν Κινγκ, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς, σκηνοθέτη των ταινιών του franchise The Hunger Games (Catching Fire, Mockingjay – Pts. 1 & 2, και The Ballad of Songbirds & Snakes). Πρωταγωνιστούν οι Κούπερ Χόφμαν, Ντέιβιντ Τζόνσον, Γκάρετ Γουέρινγκ, Τσάρλι Πλάμερ, Μπεν Γουάνγκ, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Τζόρνταν Γκονζάλες, Τζος Χάμιλτον, Τζούντι Γκριρ, Μαρκ Χάμιλ.

Τερατομουντζούρες

Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν – απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο πατέρας τους, σε έναν αγώνα δρόμου για να τους βρει μέσα στο χάος, πρέπει να διασχίσει μια πόλη σε κρίση για να ενώσει ξανά την οικογένειά του και να σταματήσει την καταστροφή που ποτέ δεν σκόπευαν να προκαλέσουν. Σκηνοθεσία Σεθ Γουόρλι. Πρωταγωνιστούν οι Τόνι Χέιλ, Ντ’ Άρσι Κάρντεν, Μπιάνκα Μπελ. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη. Κατάλληλη για παιδιά άνω των 12 ετών.

Demon Slayer: Το Κάστρο του Άπειρου

Είναι η εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία. Ο Tanjiro, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του σφαγμένη από έναν δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η Nezuko, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Αν και συντετριμμένος από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Tanjiro αποφασίζει να γίνει «κυνηγός δαιμόνων», ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει άνθρωπος η αδελφή του και συνάμα να σκοτώσει τον δαίμονα που έσφαξε την οικογένειά του. Anime σε σκηνοθεσία Χαρούο Σοτοζάκι.

Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο (1985)

Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται παγωμένη σε ένα χαντάκι. Η ιστορία της ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις όσων είδαν τη Μόνα, την κοπέλα που κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει πίσω τη συμβατική ζωή της και να αρχίσει να περιπλανιέται στους χειμερινούς δρόμους της Νότιας Γαλλίας.

Με αφορμή την επέτειο 40 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία της, η Summer Classics παρουσιάζει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Ανιές Βαρντά, το Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο (Sans toit ni loi / Vagabond, 1985) σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση και για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία όπως και το βραβείο FIPRESCI και χάρισε στη Σαντρίν Μπονέρ τον ρόλο που την καθιέρωσε διεθνώς.

Ευδοκία (1971)

Ένας λοχίας γνωρίζεται με την Ευδοκία, μια πόρνη, την οποία και παντρεύεται.

Οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, σαν σε κλασική τραγωδία. Η Ευδοκία θέλει να ζήσει, να είναι ελεύθερη. Να αγαπήσει και να αγαπηθεί σαν άνθρωπος. Οι ήρωες της ταινίας ζουν στα όρια ενός, τυπικά ελληνικού κόσμου, όπου το παράλογο αποτελεί καθημερινό στοιχείο της πραγματικότητας.

Η θρυλική ταινία του Αλέξη Δαμιανού, γνωστή, μεταξύ άλλων, και για το μουσικό θέμα της, το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοϊζου, απέσπασε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με το πέρασμα του χρόνου αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες δημιουργίες της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Βασιλείου, Γιώργος Κουτούζης, Κούλα Αγαγιώτου, Χρήστος Ζορμπάς, Ελένη Ροδά. Στη Ριβιέρα από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια.

Παράξενα Παιχνίδια (2007)

Ένα ευκατάστατο ζευγάρι, η Αν και ο Τζορτζ, μαζί με τον μικρό τους γιο, φτάνουν στο εξοχικό τους σπίτι για διακοπές. Η ηρεμία τους διακόπτεται όταν εμφανίζονται δύο ευγενικοί αλλά παράξενοι νεαροί, ο Πίτερ και ο Πολ. Σύντομα, η επίσκεψη παίρνει σκοτεινή τροπή: οι δύο νεαροί μετατρέπουν το σπίτι σε φυλακή και ξεκινούν ένα σαδιστικό «παιχνίδι» βίας και ψυχολογικού τρόμου με θύματα την οικογένεια. Μίκαελ Χάνεκε στην αμερικανική βερσιόν της ταινίας που τον έκανε διάσημο, με πρωταγωνιστές τους Ναόμι Γουότς, Τιμ Ροθ, Μάικλ Πιτ, Μπρέιντι Κορμπέ.