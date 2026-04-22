Μια ιστορία για την επιβίωση και την ανθρωπιά με φόντο τα ταραγμένα νερά της Μεσογείου, ένα νεο-γουέστερν με πρωταγωνιστή τον Μπομπ Όντενκερκ, Βαλέριο Γκολίνο σε μια ταινία εμπνευσμένη από τη ζωή της Σικελής συγγραφέως Γκολιάρντα Σαπιέντσα (1924–1996) και «Αΐντα».

Ακόμη, δύο βιογραφικές ταινίες -για τον Μάικλ Τζάκσον και τον Φρανκ Σινάτρα- δύο ντοκιμαντέρ και ένα παιδικό animation. Πάμε σινεμά.

Advertisement

Advertisement

I Was a Stranger

Από το 2011 έως το 2024 πάνω από 14 εκατομμύρια Σύριοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια.

Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά.

Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή. Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά.

Με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι (Άθικτοι, Lupin), Αγγελική Παπούλια, Θάνο Τοκάκη, Γιασμίν Αλ Μάσρι (Palestine 36, Caramel) και Γιαχία Μαχαΐνι (The Man Who Sold His Skin), σε ερμηνείες που οι κριτικές επιτροπές των φεστιβάλ χαρακτήρισαν «συγκλονιστικές».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδύεται τον Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, του οποίου η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τον λιμενικό Κυριάκο Παπαδόπουλο από τη Λέσβο. Μαζί με το πλήρωμά του διέσωσε χιλιάδες ανθρώπους και τιμήθηκε για το έργο του από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Advertisement

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο παραγωγός (Everest, Lone Survivor) και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστεί εκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος. «Η ταινία είναι βαθιά προσωπική, και πιστεύω ότι το μήνυμά της για την ανθρωπιά είναι πιο αναγκαίο σήμερα από ποτέ», αναφέρει ο Άντερσεν. Στην ταινία συμμετέχουν και Σύριοι ηθοποιοί που έχουν βιώσει οι ίδιοι το δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο που αφηγείται η ιστορία.

Το I Was a Stranger, που είναι εμπνευσμένο από την ταινία μικρού μήκους Refugee (2020) του Μπραντ Άντερσεν, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και το σασπένς του, με το Euronews να μιλά για έναν σπάνιο συνδυασμό «εντυπωσιακής αυθεντικότητας και καταιγιστικής αγωνίας». Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026.

Michael

Advertisement

H βιογραφική ταινία ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την ανάδειξη του ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, μέχρι την εδραίωση του ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία.

Ο σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά στρέφει τον φακό του στην οικογενειακή ζωή βασιλιά της ποπ -μεταξύ άλλων και στον δυνάστη πατέρα του- και σε μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του.

Τον Μάικλ Τζάκσον ενσαρκώνει ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Τον Τζο Τζάκσον ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Νία Λονγκ την Κάθριν Τζάκσον. Την ΛαΤόγια υποδύεται η Τζέσικα Σούλα. Ο Τζουλιάνο Βάλντι εμφανίζεται στον ρόλο του νεότερου Μάικλ. Πάντως, η Τζάνετ Τζάκσον δεν απεικονίζεται στην ταινία. Όπως δήλωσε στο Variety, η έτερη αδελφή του Μάικλ, Λατόγια Τζάκσον «Μακάρι να ήταν όλοι στην ταινία. Της προτάθηκε και εκείνη ευγενικά αρνήθηκε, οπότε πρέπει να σεβαστείτε τις επιθυμίες της».



Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον έχει επενδύσει στην παραγωγή και ο γιος του, Πρινς Τζάκσον είναι εκτελεστικός παραγωγός. Τα άλλα παιδιά του, ο Μπίγκι και η Πάρις, δεν συμμετέχουν. Η Πάρις έχει επικρίνει δημόσια την ταινία για «πολλές ανακρίβειες» και «πολλά απροκάλυπτα ψέματα».

Advertisement

Ο Σερίφης

Ο Ulysses, ένας ήσυχος αναπληρωτής σερίφης με δύσκολο παρελθόν, μετακομίζει σε μια μικρή, φαινομενικά ήσυχη πόλη της αμερικανικής ενδοχώρας για να πάρει μια «ανάσα» από προσωπικά και ηθικά τραύματα. Όταν όμως μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζας διακόπτει την ηρεμία, ένα σκοτεινό μυστικό βγαίνει κατά λάθος στην επιφάνεια, και ο σερίφης ανακαλύπτει πως η πόλη Normal μόνο «normal» δεν είναι.

Νεο-γουέστερν σε σκηνοθεσία Μπεν Γουίτλι και σενάριο Ντέρεκ Κόλσταντ («John Wick») που συνυπογράφει με τον πρωταγωνιστή Μπομπ Όντενκερκ («Better Call Saul»), ο οποίος υποδύεται τον σερίφη. Συμπρωταγωνιστούν ο Χένρι Γουίνκλερ στον ρόλο του δημάρχου και η Λίνα Χίντι. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Toronto International Film Festival 2025 και την αμερικανική πρεμιέρα της στο SXSW 2026. Ο Μπεν Γουίτλι περιγράφει το «Normal» (πρωτότυπος τίτλος) ως ένα «ανεστραμμένο High Noon», όπου αντί ο σερίφης να πολεμά τους «κακούς» που έρχονται στην πόλη, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια την κοινότητα.

Advertisement

Αΐντα

Advertisement

Το κινηματογραφικό spinoff της επιτυχημένης ισπανικής τηλεοπτικής σειράς Αΐντα, επιστρέφει στους εμβληματικούς χαρακτήρες και τους χώρους της σειράς. Η ταινία του Πάκο Λεόν επεκτείνει την ιστορία της Αΐντα, μιας διαζευγμένης γυναίκας που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ενώ μεγαλώνει τα έφηβα παιδιά της στη φανταστική συνοικία Esperanza Sur της Μαδρίτης. Η τηλεοπτική σειρά, προβλήθηκε με τεράστια επιτυχία, από το 2005 έως το 2014, στην ισπανική τηλεόραση, όπου έγινε αγαπημένο πολιτισμικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και βοήθησε να ξεκινήσει η διεθνής καριέρα των πρωταγωνιστών της.

Το Αΐντα είναι μια «μίξη μυθοπλασίας με μετακινηματογραφική αφήγηση». Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός επεισοδίου του σίριαλ, συγχέοντας με ειρωνικό τρόπο τα όρια μεταξύ ηθοποιών και χαρακτήρων, τόσο μέσα όσο και έξω από την οθόνη, ενώ εξερευνά θέματα όπως τα όρια του χιούμορ, η δύναμη των κωμικών και η πολυπλοκότητα της φήμης.

Τοποθετημένη στο 2018, πριν από την πανδημία του Covid και λίγο πριν οι πλατφόρμες streaming κυριαρχήσουν στις συνήθειες των ανθρώπων, στην εποχή του #MeToo και των πρώτων χρόνων της λεγόμενης «cancel κουλτούρας», η ταινία σχολιάζει άμεσα και σατιρίζει με χιούμορ τα πάντα, αδιαφορώντας για την πολιτική ορθότητα. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία της που ξεχωρίζουν – η σχεδόν αφοπλιστική της διάθεση για καθολική σάτιρα, όπου κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο. Με τους Κάρμεν Μάτσι, Πάκο Λεόν, Μίρεν Ιμπαργκουρέν, Μαριάνο Πένα.

Advertisement

Γυναίκες Έξω

Ρώμη, 1980. Η Γκολιάρντα Σαπιέντσα βλέπει το μεγάλο της έργο και καρπό δέκα χρόνων δουλειάς, «Η Τέχνη της Χαράς», να απορρίπτεται από όλους τους ιταλικούς εκδοτικούς οίκους. Οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως, η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενες της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή.

Η ταινία του Μάριο Μαρτόνε -παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών- βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Σικελής συγγραφέως Γκολιάρντα Σαπιέντσα (1924–1996), αλλά και ηθοποιού (υπήρξε δημοφιλέστατη ερμηνεύτρια πιραντελικών ρόλων), το σημαντικότερο έργο της οποίας «Η τέχνη της χαράς», δημοσιεύθηκε το 1998, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της. Τη Σαπιέντσα υποδύεται η Βαλέρια Γκολίνο και την νεαρή φίλη της η Ματίλντα ντε Ανγκέλις.

Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο

Στην πεδιάδα του Βένετο, δύο άνδρες στα πενήντα τους, ο Carlobianchi και ο Doriano, συναντούν τυχαία τον ντροπαλό νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής Giulio. Μαζί περιπλανώνται από μπαρ σε μπαρ, αναζητώντας το «τελευταίο ποτό» της ημέρας. Μέσα από αυτήν την καθημερινή περιπλάνηση, κακές συμβουλές, hangover και απρόσμενες φιλίες θα αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τη ζωή και τον έρωτα. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Σοσάι. Με τους Φίλιππο Σκότι, Σέρτζιο Ρομάνο, Πιερπάολο Καποβίλα, Ρομπέρτο Τσιτράν, Αντρέα Πενάκι. Επίσημη Συμμετοχή στο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 78oυ Φεστιβάλ Καννών, Χρυσός Αλέξανδρος «Μισέλ Δημόπουλος» στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Meet the Neighbors.

Sinatra! Eternity

Βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα που εστιάζει στην περίοδο που αντιμετώπισε πρόβλημα με τη φωνή του -γύρω στο 1950- και τον θυελλώδη έρωτα του με την Άβα Γκάρντνερ που κατέληξε σε γάμο και έξι χρόνια μετά σε διαζύγιο.

Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Γιώργος Παπαθεοδώρου, γνωστός για την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση, και ο Αμερικανός Michael Oblowitz,

Τον ρόλο του Σινάτρα αναλαμβάνει ο Ρίκο Σιμονίνι και την Άβα Γκάρντνερ υποδύεται η Έμιλι Ελίσια Λόου. Στο καστ επίσης οι Μάικλ Μάντσεν και Χάρι Ντιν Στάντον σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις τους στη μεγάλη οθόνη, Έρικ Ρόμπερτς, Λούκας Χας και Ντιόν Γουόργουικ, αλλά και η Ελληνίδα ηθοποιός Κυριακή Υψηλάντη.

Το μοντάζ έγινε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από τον Δημοσθένη Ράπτη, το εταλοναζ και η επιμέλεια από τον Γιάννη Καλογερόπουλο, το Sound design από τον Αναστάσιο Κατσάρη. Art Director είναι ο Χρήστος Ανδριόπουλος.

Πες μου

Ένα βαθιά προσωπικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μεγγρέλη και σενάριο της φωτογράφου Ρενέ Ρεβάχ και του ίδιου. Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια της Ρεβάχ να ανασυνθέσει τη διαδρομή της οικογένειάς της -Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης- οι οποίοι εκτοπίστηκαν στο Auschwitz κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Το έργο δεν βασίζεται στο γνωστό και πολύτιμο αρχειακό υλικό μέσω του οποίου τεκμηριώθηκε η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αντίθετα, επιλέγει μια εσωτερική, βιωματική αφήγηση. Η Ρεβάχ συνομιλεί νοερά με τον παππού της -τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας, καθώς είχε βρει καταφύγιο στην Αθήνα- ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια των δικών του στο Ολοκαύτωμα.

Μέσα από αυτή την «επιστολική» σχέση, αναδεικνύεται το διαγενεαλογικό τραύμα: η σιωπηλή μεταβίβαση της μνήμης και του πόνου από γενιά σε γενιά.

Μη Γελάτε, Θα σας Δει ο Κόσμος

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, μετά τα πολυσυζητημένα «Καλάβρυτα 1943» με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο. Το Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.

Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

Πρωταγωνιστούν Μαρία: Μαρία Αποστολακέα (Μαρία), Ακύλλας Καραζήσης (Μιχάλης), Μαντώ Γιαννίκου (Έλενα). Συμμετέχουν οι Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Μελίνα Πολυζώνη, Μαρία Καλιμάνη, Μαρίνα Σιώτου, Ανδρέας Κοντόπουλος, Ιωάννα Μπακαλάκου, Χάρης Καρύδης.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 66 ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο.

Το Καταφύγιο στην Ομόνοια

Η πλατεία Ομονοίας. Το κέντρο της Αθήνας και της εξαθλίωσης. Εκεί όπου, το 1903, οι αδελφοί Νικόλαος και Ανδρέας Αλιβιζάτος ίδρυσαν την Πολυκλινική Αθηνών: ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς, αλλά και σημείο αναφοράς για την ιατρική πρωτοπορία.

Στον ίδιο χώρο υπηρέτησε για 33 χρόνια ως ιερέας ο ιερομόναχος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης – σήμερα ένας από τους σημαντικότερους αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το ντοκιμαντέρ της Φένιας Παπαδόδημα συνθέτει μια προσωπική ματιά στο τοπίο της σύγχρονης Αθήνας, εκεί όπου η ανιδιοτελής προσφορά συναντά τη σκληρή πραγματικότητα. Μέσα από μνήμες, ιστορικά στοιχεία και βιωματική καταγραφή, αναδεικνύεται η ιστορία της Πολυκλινικής Αθηνών ως «καταφύγιο» σωμάτων και ψυχών.

Για δύο μόνο ημέρες στον κινηματογράφο Δαναό, 24 & 25 Απριλίου, στις 18:00.

Η Οικογένεια Ντινοσάουρους

Τι συμβαίνει όταν ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα… στην εποχή των δεινοσαύρων; Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν! Με σύμμαχο έναν βίγκαν βελοσιράπτορα και εχθρό τον μοχθηρό Τιτανοβόα, η οικογένεια Ντινοσάουρους ξεκινά μια εκρηκτική περιπέτεια γεμάτη δράση, γέλιο και… κοφτερά δόντια, αποδεικνύοντας πως για να βρεις τον δρόμο της επιστροφής πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου.