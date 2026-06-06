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Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη μία χρονιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν, με την παρουσία του στο νησί να προσελκύει, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών.

Ο θρύλος του NBA βρέθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια του νησιού, το Nammos, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με θαλασσινά μαζί με τη σύζυγό του και την παρέα του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonoslive.tv, ο Μάικλ Τζόρνταν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φρέσκα προϊόντα που παρουσιάστηκαν μπροστά στο τραπέζι του. Τα ψάρια, οι καραβίδες και οι αστακοί φαίνεται πως τράβηξαν την προσοχή του, με τον ίδιο να τα παρατηρεί με ενθουσιασμό και να απαθανατίζει τη στιγμή με φωτογραφίες.

Όσοι τον είδαν από κοντά περιγράφουν έναν ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο Τζόρνταν, ο οποίος απολάμβανε την ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία του νησιού.

Ωστόσο, εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο μετά το τέλος του γεύματος ήταν το φιλοδώρημα που άφησε στο προσωπικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που προσέφερε αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη και θετικά σχόλια, ακόμη και για τα δεδομένα των διάσημων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο.

Βίντεο Mykonos live tv: