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Στη Μύκονο απολαμβάνει τις διακοπές του ο «βασιλιάς» του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν. Ο απόλυτος θρύλος του NBA βρίσκεται στο «Νησί των Ανέμων» μαζί με μια παρέα 25 ατόμων, ταξιδεύοντας με το εντυπωσιακό superyacht του, «M’Brace».

Στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το υπερπολυτελές superyacht «M’Brace»

Το υπό σημαία Νησιών Κέιμαν σκάφος, η αξία του οποίου αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ (με κόστος κατασκευής άνω των 90 εκατομμυρίων), αποτελεί ένα από τα πιο χλιδάτα γιοτ στη Μεσόγειο. Συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση με την πολυτέλεια, το «M’Brace» διαθέτει απίστευτες παροχές, όπως πισίνα, γυμναστήριο, τζακούζι, κινηματογράφο, κλαμπ, γήπεδο μπάσκετ, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από high-tech θαλάσσια παιχνίδια.

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Το M’BRACE αποκτήθηκε από τον θρύλο του μπάσκετ τον Δεκέμβριο του 2022 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σκάφη στον κόσμο των superyachts.

Κατασκευάστηκε από το φημισμένο γερμανικό ναυπηγείο Abeking & Rasmussen, μια εταιρεία που θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ναυπήγησης υπερπολυτελών σκαφών. Η φήμη της βασίζεται στη δημιουργία σκαφών που συνδυάζουν τεχνολογική αρτιότητα, κορυφαία αισθητική και επίπεδα άνεσης που θυμίζουν πολυτελή ξενοδοχεία πέντε αστέρων

Με μήκος που φτάνει τα 244 πόδια, το M’BRACE επιβάλλεται από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται στον ορίζοντα. Οι καθαρές γραμμές του, η κομψή υπερκατασκευή και οι εκτεταμένοι εξωτερικοί χώροι το καθιστούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη της κατηγορίας του. Ωστόσο, η πραγματική εμπειρία ξεκινά όταν κάποιος περάσει στο εσωτερικό του.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε το Mykonos Tv Live:

Οι χώροι φιλοξενίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποδέχονται έως και 12 καλεσμένους σε συνθήκες απόλυτης πολυτέλειας. Οι καμπίνες θυμίζουν σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων, με υψηλής ποιότητας υλικά, ξύλινες επενδύσεις, προσεγμένο φωτισμό και έπιπλα ειδικής κατασκευής.

Κατασκευάστηκε από το φημισμένο γερμανικό ναυπηγείο Abeking & Rasmussen, μια εταιρεία που θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ναυπήγησης υπερπολυτελών σκαφών και παράλληλα, υπάρχουν χώροι διαμονής για 24 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ανάγκη των επισκεπτών μπορεί να καλυφθεί άμεσα και χωρίς περιορισμούς.

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Η αίσθηση της χλιδής συνεχίζεται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Το σκάφος διαθέτει τεράστιο ηλιόλουστο κατάστρωμα με μπαρ, καθιστικά για χαλάρωση και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι η πισίνα που βρίσκεται πάνω στο κατάστρωμα, προσφέροντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το νερό ενώ περιβάλλονται από ανοιχτό ωκεανό. Η εμπειρία θυμίζει περισσότερο ιδιωτικό θέρετρο παρά μεταφορικό μέσο.

Το αστρονομικό ποσό για το γιοτ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η ετήσια δαπάνη για τη διατήρηση του M’BRACE σε άριστη κατάσταση φτάνει περίπου τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

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Το ποσό αυτό περιλαμβάνει μισθούς πληρώματος, καύσιμα, ασφαλιστικές καλύψεις, λιμενικά τέλη, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση κινητήρων, ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων και κάθε άλλη λειτουργική ανάγκη που συνοδεύει ένα πλωτό παλάτι αυτού του μεγέθους.

Στον κόσμο των superyachts υπάρχει ένας άτυπος κανόνας που αναφέρει ότι η ετήσια συντήρηση ενός σκάφους αντιστοιχεί περίπου στο 10% της αρχικής του αξίας. Στην περίπτωση του M’BRACE, η εκτίμηση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται σχεδόν απόλυτα.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, 10 εκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε περιουσία ζωής. Για έναν άνθρωπο όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, όμως, αποτελούν το τίμημα για τη διατήρηση ενός τρόπου ζωής που ελάχιστοι μπορούν να φανταστούν.

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