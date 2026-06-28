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Ακόμη και εάν η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026 με ήττα από την Αργεντινή (3-1), άφησε το στίγμα της με ένα vieal πανό φιλάθλου που προκάλεσε άφθονο γέλιο. Ο άνδρας έκλεψε την παράσταση με το πανό του, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα της χώρας του (σ.σ. Jordan στην αγγλική γλώσσα) και με το επώνυμο του Μάικλ Τζόρνταν.

Fan banner of the day award goes to pic.twitter.com/1Pi3CwW38a Advertisement Advertisement June 28, 2026

«Συγνώμη, Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι», έγραφε ο φίλος της Ιορδανίας στο μήνυμά του προς τον GOAT του παγκόσμιου αθλητισμού.

Παρά την ήττα της Ιορδανίας από την ανώτερη Αργεντινή, οι φίλαθλοί της απέσπασαν το χειροκρότημα για το χιούμορ και την ευρηματικότητά τους, αποδεικνύοντας πως το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει μοναδικές στιγμές τόσο μέσα όσο και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.