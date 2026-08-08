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Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά για να διαμαρτυρηθούν, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο αστυνομικοί, ένας διαδηλωτής και ένας φωτοειδησεογράφος, ενώ αναφέρθηκαν δέκα προσαγωγές από τις αρχές.

Λόγω των έντονων αντιδράσεων και της έλλειψης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η κυβέρνηση απέσυρε την επίμαχη διάταξη που αύξανε το επιτρεπόμενο όριο αγοράς γης από αλλοδαπούς.

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Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπουένος Άιρες, στο περιθώριο μεγάλης διαδήλωσης έξω από το κτίριο της Γερουσίας, όπου συζητείται νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι για την ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Η κινητοποίηση συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αριστερών κομμάτων, συνδικάτων και κοινωνικών οργανώσεων. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε αρχικά σε ήρεμο κλίμα, παρά τη βροχή και τους ισχυρούς ανέμους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή.

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Miles de personas han salido a las calles de Argentina al grito de «la patria no se vende». La presión popular funciona. Por eso les molesta tanto.

La respuesta del Gobierno ha sido gases, balas de goma, cañones de agua, heridos y detenidos.



**Actualización: la ley del fuego… pic.twitter.com/3MSs4dNlPA — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) August 7, 2026

Ωστόσο, προς το τέλος της διαδήλωσης, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και μερικές δεκάδες διαδηλωτές στην πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο. Οι συμμετέχοντες πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, βλήματα με επικάλυψη καουτσούκ και αντλίες νερού υπό πίεση.

Τραυματισμοί και προσαγωγές

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής τραυματίστηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα και οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου. Παράλληλα, δημοσιογραφικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δέκα προσαγωγές, οι οποίες δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα αρχικά.

Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στον Τύπο του Μπουένος Άιρες, SIPREBA, ανέφερε επίσης ότι φωτοειδησεογράφος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

El pueblo de Argentina ha logrado tumbar la ley de tierras del ultraderechista Milei con la que oligarcas y fondos buitres extranjeros iban a poder comprar las tierras que quisieran sin restricciones. Por eso se ensañaron contra la movilización popular con esta brutal represión. pic.twitter.com/O4hsY72v1S — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 7, 2026

Οι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν για περισσότερες από δύο ώρες, τόσο από απόσταση όσο και σε ορισμένες περιπτώσεις σώμα με σώμα. Περί τις 20:00 τοπική ώρα, η αστυνομία επενέβη και η πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο άδειασε, με ελάχιστους διαδηλωτές να παραμένουν στην περιοχή.

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Νωρίτερα, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας. Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν το «η πατρίδα δεν πωλείται», ενώ η κινητοποίηση συνέπεσε με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Γερουσία.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο, που έχει παρουσιαστεί ως πρωτοβουλία για την «απαραβίαστη» προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, προβλέπει μεταξύ άλλων ευκολότερες διαδικασίες έξωσης σε περιπτώσεις απλήρωτων οφειλών και αυστηρότερους περιορισμούς στη δήμευση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, προβλέπει χαλάρωση ορισμένων περιορισμών σχετικά με την αλλαγή χρήσης αγροτικών εκτάσεων και άλλων περιοχών στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

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Η κυβέρνηση του φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ασφάλεια των επενδύσεων και θα δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προβλέψεις αφορούσε την αγορά γης από αλλοδαπούς. Η κυβέρνηση είχε προτείνει την αύξηση του ανώτατου ορίου ιδιοκτησίας γης από ξένους από 15% σε 25%, τροποποιώντας το υφιστάμενο πλαίσιο που ισχύει από το 2011.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων CTA προειδοποίησε για τον κίνδυνο «αποικιοποίησης, κατατεμαχισμού και βαλκανιοποίησης» της χώρας.

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Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει

Το κόμμα του Μιλέι διαθέτει μόλις 20 από τις 72 έδρες της Γερουσίας και, χωρίς επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη ακόμη και από τους συμμάχους του, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την επίμαχη διάταξη.

Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει από το νομοσχέδιο την πρόβλεψη για την αύξηση του ορίου αγοράς γης από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Γαιών, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2025, σχεδόν το 5% της συνολικής έκτασης της Αργεντινής ανήκει σήμερα σε ξένους ιδιοκτήτες.

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Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, το ποσοστό ξεπερνά ήδη το όριο του 15% που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Πρόκειται κυρίως για περιοχές με σημαντικούς υδάτινους ή ορυκτούς πόρους, καθώς και στρατηγικές περιοχές, όπως εκείνες που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια.

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Εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Γερουσία, θα περάσει στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα ακολουθήσει νέα συζήτηση και ψηφοφορία.

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