«Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό να συμβεί. Τα κομμάτια είναι έτοιμα, τα τραγούδια είναι έτοιμα. Ας το πάρουμε από την αρχή». Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Michael», που αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, τον οποίο ενσαρκώνει ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον.

Το teaser ανοίγει με τον Μάικλ και τον θρυλικό Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος είχε γνωρίσει τον βασιλιά της ποπ σε ηλικία 12 ετών -στον ρόλο ο Κέντρικ Σάμσον– να βρίσκονται στο στούντιο και στη συνέχεια ακολουθούν στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του Μάικλ, από εμβληματικές εμφανίσεις και αποσπάσματα από μουσικά βίντεο, μεταξύ των οποίων και το «Thriller», υπό τον ρυθμό του «Wanna Be Startin’ Somethin’» (1982).

Advertisement

Advertisement

Συμπρωταγωνιστούν ο Μάιλς Τέλερ, ο οποίος υποδύεται τον δικηγόρο και σύμβουλο του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο που ενσαρκώνει τον σκληρό πατριάρχη της οικογένειας, Τζο Τζάκσον, έναν πρώην μποξέρ και αποτυχημένο μουσικό, η Νία Λονγκ που αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας Κάθριν Τζάκσον, η Τζέσικα Σούλα ως ΛαΤόγια Τζάκσον, ο Λάρενζ Τέιτ ως ο ιδρυτής της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι, η Λόρα Χάριερ στον ρόλο της πρωτοπόρου παραγωγού Σουζάν ντε Πας και η Κατ Γκράχαμ ως Νταϊάνα Ρος.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026 -επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου 2025. Παρότι η παραγωγή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024, έγιναν επαναληπτικά γυρίσματα, ενώ υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, αν και κρίνοντας από το τρέιλερ φαίνεται ότι πρόκειται για μία και μόνο ταινία.

Με πληροφορίες από Variety