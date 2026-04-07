Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υπόθεση του Μάικλ Τζάκσον, μετά τη δημοσιοποίηση αδημοσίευτων φωτογραφιών και την κατάθεση ομαδικής αγωγής από μέλη της οικογένειας Κάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υλικό, που φέρεται να προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, παρουσιάζεται από τους ενάγοντες ως στοιχείο που ενισχύει τους ισχυρισμούς τους περί κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία από τις φωτογραφίες απεικονίζει τον τότε εννιάχρονο Ντόμινικ Κάσιο σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 1996. Ο ίδιος, σήμερα ενήλικος, υποστηρίζει ότι η εικόνα καταγράφει τη συναισθηματική του κατάσταση εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας συναισθήματα φόβου και σύγχυσης. Παράλληλα, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί για τον ίδιο ένα ισχυρό ψυχολογικό τεκμήριο των όσων ισχυρίζεται ότι βίωσε.

Advertisement

Advertisement

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Οι ενάγοντες ανάμεσά τους ο Ντόμινικ, τα αδέλφια του και άλλα μέλη της οικογένειας– υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα συστηματικής κακοποίησης σε μικρή ηλικία, σε διάφορες χρονικές περιόδους και τοποθεσίες. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνουν αναφορές σε ψυχολογική χειραγώγηση και εξαναγκασμό σε σιωπή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η αγωγή κάνει λόγο για «πλύση εγκεφάλου» και υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας, οι οποίες κατά τους ενάγοντες είχαν στόχο να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έχουν κριθεί δικαστικά και αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει νομικής διαδικασίας.

Disturbing trove of never-before-seen photos shows Michael Jackson with 'distressed' alleged young victims, sparking explosive new lawsuit https://t.co/DAWxxSje0P — Daily Mail (@DailyMail) April 5, 2026

Από την πλευρά τους, οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε δηλώσεις τους, κάνουν λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης. Επισημαίνουν επίσης ότι η οικογένεια Κάσιο είχε στο παρελθόν εκφραστεί θετικά για τον καλλιτέχνη, ακόμη και μετά τον θάνατό του το 2009.

Το φωτογραφικό υλικό που ήρθε στο φως περιλαμβάνει και άλλες εικόνες από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι οποίες, σύμφωνα με τους ενάγοντες, αποτυπώνουν στιγμές που θεωρούν ενδεικτικές της τότε κατάστασης. Ωστόσο, η ερμηνεία των εικόνων αυτών αποτελεί αντικείμενο έντονης διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που εδώ και χρόνια προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες απόψεις. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση, χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail