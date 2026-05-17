Ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε ένα από τα πιο λαμπερά και ταυτόχρονα πιο τραυματισμένα πρόσωπα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Από τη μία, νέες αποκαλύψεις τον παρουσιάζουν ως παιδί που μεγάλωσε μέσα σε βία, φόβο και πιθανή σεξουαλική κακοποίηση. Από την άλλη, η δημόσια εικόνα του παραμένει βαριά σκιασμένη από καταγγελίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι, όταν εκείνος έγινε πανίσχυρος, κακοποίησε παιδιά με τον ίδιο μηχανισμό εξουσίας, σιωπής και χειραγώγησης.



Η υπόθεση Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο ως ιστορία ενός καλλιτέχνη, αλλά ως υπόθεση τραύματος, εξουσίας και δημόσιας μνήμης. Ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός Τζέφρι Μαρκ, ο οποίος κινήθηκε για χρόνια στον κύκλο του τραγουδιστή, υποστηρίζει ότι ο Τζάκσον είχε μιλήσει σε ιδιωτικές συζητήσεις για εμπειρίες που, όπως τις περιέγραφε, έμοιαζαν με σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική του ηλικία. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της μαρτυρίας δεν είναι μόνο η ίδια η καταγγελλόμενη κακοποίηση, αλλά το ότι, σύμφωνα με τον Μαρκ, ο Τζάκσον δεν την αντιλαμβανόταν ως τέτοια: την έβλεπε ως κάτι «φυσιολογικό», σχεδόν σαν παιχνίδι.



Advertisement

Advertisement

Αν αυτή η περιγραφή είναι ακριβής, ανοίγει ένα βαθύ και οδυνηρό πεδίο συζήτησης: τι συμβαίνει όταν ένα παιδί μεγαλώνει χωρίς να έχει διδαχθεί τα όρια του σώματος, της συναίνεσης και της ασφάλειας; Ο Μαρκ υποστηρίζει ότι ο Τζάκσον είχε «εκπαιδευτεί» να θεωρεί τέτοιες εμπειρίες φυσικές και ότι αυτό, κατά την άποψή του, μπορεί να εξηγεί μέρος της μετέπειτα αδυναμίας του να διαχωρίσει το σωστό από το λάθος στις σχέσεις του με παιδιά.



Όμως η εξήγηση δεν είναι αθώωση. Και εδώ βρίσκεται το πιο δύσκολο σημείο της ιστορίας. Το τραύμα μπορεί να φωτίζει μια διαδρομή, δεν μπορεί όμως να σβήσει τις καταγγελίες όσων δηλώνουν θύματα.

Τις τελευταίες ημέρες, τέσσερα μέλη της οικογένειας Κάσιο, οι Έντι, Άλντο, Ντόμινικ και Μαρί-Νικόλ, επανέφεραν με συνέντευξή τους στην εκπομπή 60 Minutes Australia σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Μάικλ Τζάκσον. Υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα πολυετούς σεξουαλικής κακοποίησης και ψυχολογικής χειραγώγησης από πολύ μικρή ηλικία, σε μια σχέση που ξεκίνησε όταν η οικογένειά τους μπήκε στον στενό κύκλο του τραγουδιστή τη δεκαετία του 1980.



Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, η εγγύτητα με τον Τζάκσον χτίστηκε μέσα από δώρα, ταξίδια, πρόσβαση στον ιδιωτικό κόσμο του σταρ και παραμονές στο Neverland Ranch. Τα αδέλφια ισχυρίζονται ότι η κακοποίηση διήρκεσε περίπου 25 χρόνια και ότι συνέβη τόσο στο Neverland όσο και σε ταξίδια και περιοδείες. Ο Ντόμινικ Κάσιο χαρακτήρισε τον Τζάκσον «τέρας», ενώ άλλα μέλη της οικογένειας περιέγραψαν περιστατικά που, εφόσον αποδειχθούν, συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής εκμετάλλευσης παιδιών από έναν άνθρωπο με τεράστια δύναμη και επιρροή.



Η πλευρά της διαχείρισης της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Ο δικηγόρος Μάρτι Σίνγκερ τις χαρακτήρισε προσπάθεια οικονομικού οφέλους και υποστήριξε ότι διατυπώνονται πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, όταν εκείνος δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό του δικαστικά.



Η υπόθεση, ωστόσο, δεν ξεκινά τώρα. Ο Τζάκσον είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 1993/1994 με την οικογένεια του Τζόρντι Τσάντλερ, ενώ το 2005 αθωώθηκε σε ποινική δίκη για κατηγορίες παιδικής κακοποίησης. Το 2019, το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland αναζωπύρωσε διεθνώς τη συζήτηση, δίνοντας βήμα σε δύο άνδρες που περιέγραψαν λεπτομερώς όσα υποστηρίζουν ότι έζησαν ως παιδιά κοντά στον τραγουδιστή.



Αυτό που κάνει την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον τόσο δύσκολη δεν είναι μόνο η σύγκρουση ανάμεσα στο καλλιτεχνικό είδωλο και στις καταγγελίες. Είναι η συνύπαρξη δύο εικόνων που δεν αναιρούνται απαραίτητα μεταξύ τους: ενός παιδιού που, σύμφωνα με μαρτυρίες, μεγάλωσε μέσα σε κακοποίηση και ενός ενήλικα που κατηγορήθηκε ότι αναπαρήγαγε γύρω του έναν κύκλο εξάρτησης, σιωπής και κακοποίησης.



Η δημόσια μνήμη συχνά θέλει καθαρές απαντήσεις: ή «θύμα» ή «θύτης», ή «ιδιοφυΐα» ή «τέρας». Η ζωή του Τζάκσον όμως δεν χωρά εύκολα σε ένα τέτοιο δίπολο. Το τραυματισμένο παιδί μπορεί να είναι αληθινό. Οι καταγγελίες των φερόμενων θυμάτων μπορεί επίσης να είναι αληθινές. Και η κοινωνία οφείλει να μπορεί να κοιτάξει και τα δύο χωρίς να χρησιμοποιεί το ένα για να ακυρώσει το άλλο.



Γιατί το τραύμα εξηγεί. Δεν απαλλάσσει. Και η λάμψη ενός μύθου δεν πρέπει ποτέ να είναι αρκετή για να σκεπάσει τις φωνές όσων λένε ότι πληγώθηκαν από αυτόν.