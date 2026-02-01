Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «The Trial» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί κατά του Μάικλ Τζάκσον, παρουσιάζοντας παράλληλα πρωτότυπα ηχητικά αποσπάσματα στα οποία ο ποπ σταρ μιλά με έντονα προσωπικό τρόπο για τα παιδιά. Η σειρά επικεντρώνεται στην περίοδο της πολύκροτης ποινικής δίκης του Τζάκσον και φιλοδοξεί να αποκαλύψει πτυχές της υπόθεσης μέσα από υλικό που δεν είχε δει το κοινό έως σήμερα.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο Τζάκσον ακούγεται να λέει: «Αν μου έλεγες τώρα… “Μάικλ, δεν θα μπορούσες ποτέ ξανά να δεις παιδί”… θα αυτοκτονούσα». Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Τα παιδιά θέλουν απλώς να με αγγίξουν και να με αγκαλιάσουν», ενώ σε διαφορετικό απόσπασμα παραδέχεται: «Τα παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται την προσωπικότητά μου. Μερικές φορές αυτό με βάζει σε μπελάδες». Τα ηχητικά αυτά στοιχεία εντάσσονται στο πλαίσιο των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση και επαναφέρουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι σε ανηλίκους.

Μια πηγή που επικαλείται σχετικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η έντονη προσκόλληση του Τζάκσον στα παιδιά προκαλεί ανησυχία και εγείρει ερωτήματα για την ψυχική του κατάσταση, τη νοοτροπία του και, δυστυχώς, τις προθέσεις του. Παράλληλα, η ίδια πηγή σημειώνει πως το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Τζάκσον στην πιο ανοιχτή του στιγμή, αποκαλύπτοντας την έντονη επιθυμία του να βρίσκεται κοντά σε παιδιά, χωρίς να απομακρύνεται από το δικαστικό και ιστορικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Η ποινική δίκη του Τζάκσον διεξήχθη το 2005 στην Καλιφόρνια, μετά από κατηγορίες ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικο αγόρι στο ράντσο Neverland. Ο σταρ αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, απρεπείς πράξεις και απόπειρα επηρεασμού μάρτυρα, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η δίκη διήρκεσε τέσσερις μήνες και ολοκληρώθηκε με ομόφωνη απόφαση του σώματος των ενόρκων υπέρ της αθωότητάς του.

Το «The Trial» ακολουθεί το παράδειγμα του «Leaving Neverland» του 2019, που είχε προβληθεί από το HBO και το Channel 4, το οποίο βασίστηκε στις μαρτυρίες δύο ανδρών που ισχυρίστηκαν ότι κακοποιήθηκαν από τον Τζάκσον πριν τη δίκη του 2005. Το νέο ντοκιμαντέρ αναμένεται να προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Φεβρουαρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις στην ιστορία της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Με πληροφορίες από The Guardian