Έντονη ανησυχία προκαλούν οι τελευταίες αναρτήσεις της 69χρονης αδελφής του αδικοχαμένου βασιλιά της ποπ καθώς η ίδια εμφανίζεται κυριολεκτικά αποστεωμένη. Η Λα Τόγια Τζάκσον, έχοντας ζήσει μία πολυτάραρχη ζωή, προσπαθούσε πάντα να ξεφύγει από τη βαριά σκιά των πιο ταλαντούχων μελών της οικογένειάς της, την ίδια στιγμή που υποβαλλόταν σε βαριές πλαστικές επεμβάσεις προκειμένου να μοιάσει στον Μάικλ Τζάκσον.

(Instagram: LaToyaJackson)

Λίγες εβδομάδες πριν, η Λα Τόγια Τζάκσον είχε κάνει μια σειρά αναρτήσεων από κάποια κλινική λέγοντας ότι αντιμετώπιζε θέματα με την υγεία της και της έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το περασμένο Ιούνιο, σε δηλώσεις στη Daily Mail είχε αναφέρει σχετικά με την αδυνατισμένη σιλουέτα της: «Κάνω αυστηρά βιολογική διατροφή. Φροντίζω όλα όσα τρώω να είναι βιολογικά και η διατροφή μου βασίζεται κυρίως σε φυτικά προϊόντα. Είναι βασικά μια διατροφή με σταυρανθή λαχανικά (σ.σ μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, λαχανίδα) και αυτό ακολουθώ, γιατί αυτό είναι που ο Θεός έβαλε στη γη για εμάς».

Λα Τόγια Τζάκσον: «Κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόμουν επιτυχημένη. Όλοι πίστευαν ότι θα αποτύχω»

Η Λα Τόγια Υβόν, το πέμπτο παιδί και η «μεσαία κόρη» της θρυλικής οικογένειας Τζάκσον, χάραξε τη δική της πορεία στη σκιά των διάσημων αδελφών της. Ξεκινώντας τη σόλο καριέρα της το 1980, γνώρισε μέτρια επιτυχία με ποπ-R&B κομμάτια καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, σημειώνοντας την μεγαλύτερη επιτυχία της στο Billboard Hot 100 με το τραγούδι του 1984, «Heart Don’t Lie».

Η καριέρα της Τζάκσον άλλαξε δραστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς επιδίωξε να ανεξαρτητοποιηθεί από τη συντηρητική ανατροφή της. Σε μια πολύ αμφιλεγόμενη κίνηση για την εποχή, πόζαρε για το περιοδικό Playboy τόσο το 1989 όσο και το 1991, περιγράφοντας τις φωτογραφίες ως «διακήρυξη ανεξαρτησίας» από τους γονείς της.

Την ίδια περίοδο εξέδωσε το αποκαλυπτικό βιβλίο «Λα Τόγια: Μεγαλώνοντας στην οικογένεια Τζάκσον», το οποίο περιείχε εκρηκτικές κατηγορίες για σωματική κακοποίηση εναντίον του πατέρα της, Τζο.

Η πιο δραματική περίοδος ήταν ο γάμος της με τον μάνατζερ Τζακ Γκόρντον (1989-1997). Η Τζάκσον ισχυρίστηκε αργότερα ότι «αναγκάστηκε να παντρευτεί» τον Γκόρντον και ότι αυτός την εκμεταλλευόταν, φέρνοντας ακόμη και ψευδείς λεπτομέρειες στην αυτοβιογραφία της. Μέσα σε δημόσια κριτική και αποξένωση από την οικογένειά της, τελικά κατάφερε να ξεφύγει από τον κακοποιητικό γάμο της το 1996.

Μετά από μια περίοδο απομόνωσης από το κοινό, επέστρεψε στο προσκήνιο, βρίσκοντας ένα νέο κοινό μέσω των ριάλιτι σόου, συμπεριλαμβανομένης της δικής της σειράς στο καλωδιακό κανάλι της Όπρα Γουίνφρι, «Η ζωή με τη Λα Τόγια» το 2013.