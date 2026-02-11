Μπορεί τη χρονιά που πέρασε να τον συζητούσαν κυρίως για το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου μετά από 18 χρόνια κοινής ζωής, ο Γιάννης Αϊβάζης όμως δεν είχε προλάβει καλά καλά να συνειδητοποιήσει ότι είναι ξανά εργένης καθώς είχε επιδοθεί σε εντατική εργασιοθεραπεία.

Πριν από λίγο καιρό έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία A gangster’s life (είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση στις πλατφόρμες Apple TV και Amazon Prime), όπου ο Γιάννης Αϊβάζης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα έχει αναλάβει το θεατρικό εργαστήρι στο ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, ενώ εκτελεί και χρέη αντιπροέδρου στο δημοτικό συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Γιάννης Αϊβάζης στην πρόσφατη πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λονδίνο.

Η τελευταία παράσταση που είχε πρωταγωνιστήσει με την πρώην σύζυγό του, ήταν ο «Τελευταίος Χορός». Με το ίδιο έργο θα κάνει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα: «Δεν θα είναι η Μαρία από επιλογή της. Και όσο ήμασταν με τη Μαρία, ποτέ δεν επέβαλα, ποτέ δεν είχα γνώμη, έλεγα την άποψή μου προφανώς, αλλά οι επιλογές είναι του καθενός» απαντάει ο Γιάννης Αϊβάζης.

«Τα όνειρα είναι αστείρευτα, δεν σταματάνε ποτέ. Πάντα θες να κατακτήσεις κάτι περισσότερο. Εγώ δεν αγάπησα τη δημοσιότητα, αγάπησα την υποκριτική. Από την πρώτη μου εμφάνιση, που ήμουν ακόμη στη σχολή, έγινα πρωταγωνιστής. Ίσως αυτό με κράτησε λίγο πίσω από πολλά άλλα πράγματα, τα οποία συνειδητοποίησα ότι τα χάνω μεγαλώνοντας. Όπως τη μεγάλη μου δίψα να σκηνοθετήσω, να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που μου έδιναν τα κανάλια να κάνω».

«Αυτοί που λέτε ωραίοι και ωραίες, πρέπει να αποδείξουν δυο και τρεις φορές παραπάνω ότι δεν είναι μόνο ωραίοι. Ο όμορφος παραμένει πιο ωραίος από το ταλέντο του».

Ο Γιάννης Αϊβάζης θα δεχόταν κλήση από το Εθνικό θέατρο; «Τη Μάρθα Καραγιάννη δεν την είχε φωνάξει ποτέ το Εθνικό. Μου το έχει πει. Εγώ το σέβομαι και το αγαπώ το Εθνικό. Δεν τελειώνουν τα όνειρά σου αν δεν σε φωνάξει το Εθνικό.

Ο Γιάννης Αϊβάζης με την αξέχαστη Μάρθα Καραγιάννη.

Τον Θανάση Βέγγο τον θεωρούσαν τον “Μάρκο” (σ.σ Σεφερλή) της εποχής. Όταν ο Θανάσης έπαιξε στην Επίδαυρο, σείστηκε η Επίδαυρος. Ποιος ήταν λάθος; Αυτοί που διοικούσαν το Εθνικό και δεν έπαιρναν αυτό το τέρας της υποκριτικής. Ή ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Στάθης Ψάλτης- ειδικά ο Στάθης είχε τύχει μεγάλης αμφισβήτησης. Και την Αλίκη τη γιούχαραν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η ιστορία όμως τους έχει “αφήσει” μεγαθήρια».

Κεφάλαιο «προσωπική ζωή»: «Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια».

«Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια.Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε».

«Είναι δύσκολο μετά από 18 χρόνια που κοιμάσαι και ξυπνάς με άνθρωπους που λατρεύεις και είναι η οικογένειά σου, ξαφνικά να σηκώνεσαι και να μιλάς με τον σκύλο σου, εκεί που θα έδινε την αγκαλιά σου, το φιλί σου. Ο πρώτος χρόνος πέρασε προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω ποιους θέλω να έχω δίπλα μου»

«Εγώ ξέρω τι με οδήγησε να πάρω την απόφαση να χωρίσω. Από την απέναντι πλευρά, κάτι θα έκανα κι εγώ, κάπου δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία».

Γιάννης Αϊβάζης: «Oι καινούριες ζωές έχουν καινούριους συμβιβασμούς»

Ο Γιάννης Αϊβάζης αποκαλύπτει πρώτη φορά γιατί είχε αποφασίσει να ποζάρει «από αντίδραση» για εξώφυλλο περιοδικού με τη Μαρία και τη νεογέννητη κόρη τους αλλά και ότι υπήρξε άνθρωπος που ήρθε να του πει ότι είχε χάσει 10.000 ευρώ επειδή είχε στοιχηματίσει ότι δεν θα κρατούσε ο γάμος του.

«Εμένα δεν μου αρέσει η κλειδαρότρυπα. Όντως είχα κάποιες διαφωνίες με αυτή την υπερέκθεση. Από την άλλη όμως δεν νομίζω ότι αυτό με έκανε να χωρίσω. Το μετά με έχει πειράξει πολύ περισσότερο. Το γεγονός ότι ακόμα και μετά από ενάμιση χρόνο βγαίνω έξω και με ρωτάνε για τη Μαρία».

Τι απαντάει ο Γιάννης Αϊβάζης για την πρόσφατη, φανερά ενοχλημένη, αντίδρασή του στις κάμερες και τη φράση «αν σου πω τους λόγους που χώρισα μπορείς να το αντέξεις»;

Γιατί πιστεύει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά σήμερα στην τηλεόραση; «Ο καθένας έχει άποψη για τη ζωή σου. Γιατί ρε φίλε, ήσουν μέσα στο σπίτι μου και ξέρεις τι έγινε; Εμένα ας μη με σεβαστείς, γιατί δεν σέβεσαι όμως το παιδί μου;».

«Ο Παπανώτας θα έπρεπε να έχει μια δικιά του εκπομπή. Γιατί δεν έχει;»

«Όταν παρουσίασα το “Survivor- Παταγονία” η Αφροδίτη Γραμμέλη με είχε διαλύσει στην κριτική. Εμένα τότε η σκέψη μου ήταν συνέχεια στη Μαρία. Εκείνη με έσπρωξε να το κάνω. Ήταν η εποχή που είχε επιλόχειο κατάθλιψη και της έλεγα “δεν θέλω να φύγω, θα κάτσω μαζί σου. Και εκείνη μου είπε “αν δεν φύγεις θα χωρίσουμε”. Της το χρωστάω εγώ. Η σχέση μας δεν ήταν εγωιστική».

Νιώθει ακόμα “οικογένεια” με τη Μαρία; Είναι η πρώτη στιγμή που ο Γιάννης Αϊβάζης διστάζει να απαντήσει: «Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ξέρεις οι καινούριες ζωές έχουν καινούριους συμβιβασμούς. Δεν είμαστε όπως ήμασταν αλλά η αγάπη δεν φεύγει ποτέ».

Τέλος, πότε τον συγκίνησε τελευταία φορά η 17χρονη κόρη του και ποια είναι τα νέα του- διεθνή σχέδια;

