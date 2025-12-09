Τόσο η εκπομπή της Ανθής Βούλγαρη όσο και της Κατερίνας Καινούργιου πήραν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα.

Στην «πολύ πρωινή» ζώνη, η «Κοινωνία Ώρα Mega» (21,1%) ξεκίνησε με 35,3% στο δυναμικό κοινό για να δώσει πάσα 9,5% στο Buongiorno (12,6%). Στην τελευταία θέση το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη στην ΕΡΤ1 με 1,2%, μάλιστα στην έναρξή της η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» κατέγραψε το απόλυτο 0% στους πίνακες τηλεθέασης.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου (13,4%) οδήγησε την κούρσα στην επόμενη ζώνη ενώ ο Γιώργος Λιάγκας έφερε στον ANT1 10,8%. Στο σύνολο κοινού όμως οι «Αταίριαστοι» έκαναν τη διαφορά με 18,5%. Το δίδυμο Σεργουλόπουλου-Μελιτά βρέθηκε στην τελευταία θέση με 2,2%.

Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη πήρε 4,4% lead in από το Breakfast@Star (μ.ο 9,9%) και έφτασε μέχρι το 11,9%, με τον Πέτρο Κουσουλό να προπορεύεται με 15,2%.

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας όμως ήρθε από το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου που σημείωσαν 12,7% στο δυναμικό κοινό. Ανεβασμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης (5,9%) αλλά και ο Κώστας Τσουρός (5,1%).

Ψύχραιμη επίδοση για την εκπομπή του Θανάση Πάτρα (3,9%) και τον Σπύρο Χαριτάτο (4,7%) στο Open. Στα τηλεπαιχνίδια το δυναμικό κοινό προτίμησε το Deal (17,2%) αν και ο «Τροχός της Τύχης» έκοψε πρώτος το νήμα στο σύνολο κοινού με 18,7%.

Η Ράνια Τζίμα παρέμεινε στον τηλεοπτικό θρόνο της με 15,6% ενώ την ίδια ώρα η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη σημείωνε 18,9% και η σειρά «Να μ’αγαπάς» με τις viral στο TikTok, βιτριολικές ατάκες της Ελισάβετ Μουτάφη έπαιρνε την πρωτιά στο σύνολο κοινού με 21,3%.

Η Ράνια Τζίμα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Στην prime time ζώνη η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κέρδισε το δυναμικό κοινό με 16,7% (19% στο σύνολο), ο «Άγιος Έρωτας» ήρθε δεύτερος με 13,3% (17,6% στο σύνολο), η «Φάρμα» έκανε μέσο όρο 10%, το The Wall ήρθε ισόπαλο με το Grand Hotel (9,5%) και το Real View έμεινε στο 3,1%.

Το Porto Leone κατέκτησε το το 13,4% του κοινού 18-54 ενώ η «Γη της Ελιάς» το 11,5% (17,6% στο σύνολο).

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για το Money Drop (5,9%) στον Alpha ενώ η late night εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου έμεινε στο 11% (15% στο σύνολο).