Με διάθεση αυτοσαρκασμού έκανε πρεμιέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κατάμεστο νυχτερινό κέντρο «Ακτή Πειραιώς» το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά την αντίδρασή του μέσω του δικηγόρου του στη μήνυση που υπέβαλλε εναντίον του ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος για σεξουαλική παρενόχληση.

Αν και δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που τον περίμεναν, ο Γιώργος Μαζωνάκης τα είπε όλα με την εμφάνισή του, αφού υποδέχτηκε το κοινό του φορώντας ρόμπα, ενώ λίγα λεπτά μετά φρόντισε να πει με νόημα «Να περάσουμε καλά και να είστε ο εαυτός σας. Είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, ο αληθινός».

Advertisement

Advertisement

Στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Open μίλησε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωννίδης. «Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δίνει ο κόσμος βάση σε «πυροτεχνήματα»

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου»

Στη μήνυση που κατέθεσε χτες ο Στέφανος Παπαδόπουλος και δημοσιεύσε το newsit, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μπήκα στο καμαρίνι όπου και μείναμε οι δυο μας με τον τραγουδιστή με την πόρτα κλειστή. Ήδη από τα πρώτα δέκα λεπτά της παρουσίας μου εκεί, ο εγκαλούμενος προέβη σε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου, προσφέροντάς μου και εμένα, ενώ όταν αρνήθηκα μου απάντησε ότι “είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου”. Εν τέλει, απέφυγα τη χρήση ναρκωτικών λέγοντάς του ότι δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και πως δε θα ήθελα να προβώ σε χρήση, γεγονός που σεβάστηκε».

Σε άλλο σημείο ο 21χρονος τραγουδιστής ισχυρίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο σημείο να του ζητήσει μέσω τρίτου να συνευρευθούν έναντι αμοιβής: «Τη Δευτέρα 26 Μαΐου και ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη δέχτηκα ένα μήνυμα από τον μαέστρο, ο οποίος με ρώτησε αν βρίσκομαι στην Αθήνα. Εν συνεχεία με κάλεσε στο κινητό μου, λέγοντάς μου ότι “είμαι με τον τραγουδιστή και σε θέλει μαζί με τον φίλο σου να σας πληρώσει για να σας π@@@ι”. Εγώ αρκέστηκα να απαντήσω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να τερματίσω την κλήση μας».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ο Γιώργος Μαζωνάκης θα απαντήσει με μήνυση στον καταγγέλοντα το πρωί της Δευτέρας.