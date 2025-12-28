Ο δημοφιλής τραγουδιστής βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, προκειμένου να χαιρετήσει προσωπικά τους θαυμαστές που περίμεναν στην ουρά για να μπουν και να τον απολαύσουν στις εμφανίσεις του κατά την εορταστική περίοδο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε σε story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο που τον στηρίζει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά τη σύντομη συνάντησή του με το κοινό, ο τραγουδιστής αντάλλαξε ευχές και λίγα λόγια, λέγοντας:

«Καλησπέρα, τι κάνετε», «Χρόνια πολλά», «Υπομονή κάνουμε»,

με τους θαυμαστές του να του απαντούν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «Μαζώ» και «Γιώργο».