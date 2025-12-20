Το πρωί του Σαββάτου, το πρόσωπο των ημερών, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε αναφερθεί στις καταγγελίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συνεργάτιδα της εκπομπής, Άρια Καλύβα, ήταν εκείνη που έπεισε τον 21χρονο τραγουδιστή να έρθει καλεσμένος στο «Ραντεβού το ΣΚ» μετά τη μήνυση που υπέβαλε στον 53χρονο καλλιτέχνη για σεξουαλική παρενόχληση.

«Δεν λέω ψέματα για κάτι οπότε δεν έχω λόγο να αγχωθώ» παραδέχτηκε ο Stef, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. «Εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά να πουν ό,τι έζησαν κι αυτοί, και να μη φοβηθούν τίποτα».

Για το like που του είχε κάνει πριν από λίγες μέρες στο Instagram, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν το είχε αντιληφθεί καθώς δεν τον ακολουθεί στα social media και γι’ αυτό το πήρε πίσω.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι ο προσωπικός του «γολγοθάς» ξεκίνησε από την πρόβα τζενεράλε πριν από την πρεμιέρα. «Δύο μέρες το στομάχι μου πονούσε» ανέφερε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα απλό φλερτ. Αλλιώς δεν θα έβγαινα να μιλήσω. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα χάσω τη δουλειά μου».

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, η Νωαίνα και ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Fever.

Δεν κάνει πίσω ο Στέφανος Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο 21χρονος τραγουδιστής περιέγραψε την πρώτη φορά που τον οδήγησαν στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη. «Στην αρχή ήταν πολύ φιλικό το κλίμα. Ήθελε ο άνθρωπος να με γνωρίζει, ήθελα να τον γνωρίζω, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Μετά από κάποια ώρα ξεκίνησε το στρίμωγμα».

Έχοντας τονίσει ότι δεν σκοπεύει να τα βρει εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Στέφανος Παπαδόπουλος παρά τις δελεαστικές προτάσεις που του έκανε η αντίπαλη πλευρά. «Άμα ήθελα τα χρήματα θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω» ανέφερε συμπληρώνοντας ότι του έγινε πρόταση να συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς».

Τότε η Άρια Καλύβα έκανε μια αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση: «Κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να τον φρενάρουν λέγοντάς του ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο με προσωπικές του στιγμές».

Καθώς περνούσε η ώρα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος άρχιζε να φορτίζεται πιο έντονα συναισθηματικά στον αέρα του Open, και όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασαν οι γονείς του όταν έμαθαν όσα είχε υποστεί, ξέσπασε σε κλάματα, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σηκώνεται από τη θέση της και να τον αγκαλιάζει.