Καταιγιστικές είναι πλέον οι εξελίξεις μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο 21χρονος Stef (Στέφανος) εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο νεαρός ανερχόμενος τραγουδιστής που είχε συνεργαστεί με τον 53χρονο σταρ της πίστας την περασμένη άνοιξη στο νυχτερινό κέντρο Fever, προσήλθε με τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες τονίζοντας ότι δεν διεκδικεί χρήματα.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έχει ακόμα φωτογραφίες και βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο προφίλ του στο Instagram, απάντησε ότι δεν τις έχει βγάλει γιατί είναι μέρος του επαγγελματικού του βιογραφικού.

Ο Stef με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή του Fever.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης διευκρίνησε στη Μαρία Αναστασοπούλου ότι ο εντολέας του δεν σχετίζεται με εκβιασμούς γι’ αυτό κατέθεσε μόνο μήνυση για ηθική δικαίωση και όχι αγωγή για χρηματική αποζημίωση και πως δεν γνώριζε καν ότι την ημέρα που πήγαν στη δικαστήρια ήταν προγραμματισμένη η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς».

Τόνισε, δε, πως ο εντολέας του έχει μάρτυρες «που ήταν παρόντες» και πως θα καταθέσουν κι «άλλα πράγματα που αφορούν γενικότερα την όλη κατάσταση που υπήρχε» αλλά και ότι υπάρχουν γραπτά μηνύματα που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε στην ίδια εκπομπή ότι η καταγγελία του Γιώργου Μαζωνάκη στο τμήμα Εκβιαστών έχει γίνει αρκετές μέρες πριν. «Εκβιάζεται να καταβάλει χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου, κάνοντας μάλιστα λόγο για «απειλές με πράξεις βίας» από «ανθρώπους των φυλακών».

Πριν από λίγους μήνες ο Stef κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι από τη Spicy Music. Αν και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες εβδομάδες είχε δώσει το παρών στην πρεμιέρα του Γιώργου Κακοσαίου στο νυχτερινό κέντρο Lux.

Ένα από τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο Στέφανος με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Instagram του.