Ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης και έντονο κοιλιακό άλγος. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν τυχαία πέτρα στη χολή, η οποία κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.
Το Metropolitan εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενημερώνοντας ότι το χειρουργείο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός
κ. Χρήστος Ζαφειρίου»