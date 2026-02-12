Ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης και έντονο κοιλιακό άλγος. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν τυχαία πέτρα στη χολή, η οποία κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Το Metropolitan εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενημερώνοντας ότι το χειρουργείο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός

κ. Χρήστος Ζαφειρίου»