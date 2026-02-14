Εξιτήριο από το νοσοκομεία ενδέχεται να λάβει ακόμη και αύριο Κυριακή, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με ιογενή λοίμωξη το βράδυ της Τρίτης σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα νότια προάστια,, ωστόσο οι εξετάσεις αποκάλυψαν πέτρες στη χολή, οι οποίες κρίθηκε απαραίτητο ν’ αφαιρεθούν χειρουργικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά ενώ βρίσκεται και σε καλή ψυχολογική κατάσταση, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία του.

Η πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε ήταν ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος.