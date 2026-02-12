Στο νοσοκομείο Metropolitan εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά από υψηλό πυρετό και κοιλιακό πόνο που ένιωσε το απόγευμα της Τρίτης.

Ο γνωστός τραγουδιστής, όπως έγινε γνωστό χθες, πάσχει από μια ιογενή λοίμωξη στην στομαχική χώρα. Οι γιατροί πραγματοποίησαν χθες κάποιες εξετάσεις και σήμερα θα υποβληθεί σε νέο κύκλο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, αν βγουν καλές αυτές οι εξετάσεις, οι γιατροί θα κρίνουν εάν μπορεί και εάν πρέπει να πάρει εξιτήριο, ωστόσο, είναι αμφίβολη, η σημερινή του παρουσία στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά. Πάντως, ο ίδιος ο τραγουδιστής αισθάνεται καλά και περιμένει το ok από τους γιατρούς για να πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», στο δωμάτιό του, ένα μονόκλινο, έχει τοποθετηθεί ένας άνθρωπος από την ασφάλεια του νοσοκομείου. Ο λόγος έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα και την ηρεμία που επιθυμεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του. Όπως δήλωσε ο παρουσιαστής, προφανώς η οικογένεια έχει πάρει τηλέφωνα σε κοντινούς ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη και έχει ενημερωθεί για τη σοβαρότητα ή μη της κατάστασης της υγείας του, ωστόσο δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς ούτε με τις δύο αδερφές του.