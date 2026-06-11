Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας κάκτος είναι απλώς ένα φυτό που έχει προσαρμοστεί να επιβιώνει στις σκληρές συνθήκες της ερήμου. Για τη Μεξικανή χημικό μηχανικό Sandra Pascoe Ortiz, όμως, ο κάκτος αποτέλεσε την αφετηρία μιας πιθανής λύσης σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής: την πλαστική ρύπανση.

Η Ortiz μελέτησε τον κάκτο nopal, γνωστό και ως φραγκόσυκο, και ανέπτυξε ένα νέο βιοδιασπώμενο υλικό που βασίζεται στον φυσικό χυμό του φυτού. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα υποκατάστατο του συμβατικού πλαστικού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα καθημερινής χρήσης χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον για αιώνες.

Advertisement

Advertisement

Το παραδοσιακό πλαστικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς πολλά πλαστικά αντικείμενα χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να αποσυντεθούν. Αντίθετα, το υλικό που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Ortiz έχει τη δυνατότητα να διασπάται φυσικά πολύ πιο γρήγορα, όταν βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες.

Η ιδέα βασίστηκε στις φυσικές ιδιότητες του κάκτου. Ο nopal περιέχει φυσικά σάκχαρα, πηκτίνη, κόμμεα και άλλες οργανικές ενώσεις που μπορούν να μετατραπούν σε ένα εύκαμπτο υλικό με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του πλαστικού. Με την κατάλληλη επεξεργασία και την προσθήκη φυσικών συστατικών, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα υλικό που θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί σε σακούλες, συσκευασίες τροφίμων, μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης και άλλα προϊόντα.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του κάκτου είναι ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα ανθεκτική πρώτη ύλη. Το φυτό μπορεί να αναπτυχθεί σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους, χρειάζεται λιγότερο νερό σε σχέση με πολλές άλλες καλλιέργειες και μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμη και μετά τη συλλογή τμημάτων του.

Η έρευνα αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης βιοπλαστικών, δηλαδή υλικών που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συμβατικού πλαστικού.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης, ωστόσο, δεν είναι μόνο το ίδιο το υλικό. Είναι η διαφορετική ματιά απέναντι στη φύση. Εκεί όπου πολλοί έβλεπαν ένα απλό φυτό της ερήμου, η Ortiz είδε μια πιθανή τεχνολογία του μέλλοντος.

Η ιστορία του κάκτου δείχνει πως μερικές από τις πιο σημαντικές λύσεις μπορεί να βρίσκονται ήδη γύρω μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να παρατηρήσει τη φύση με έναν διαφορετικό τρόπο.