Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία. Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των οικείων του και του προσωπικού του γιατρού.

Από την πρώτη στιγμή υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάστασής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί αν θα λάβει άμεσα εξιτήριο ή αν θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους και σήμερα στο θεραπευτήριο.