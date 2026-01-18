Sold out εμφανίσεις και ουρές στο κρύο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει να γνωρίζει τεράστια επιτυχία, με τις εμφανίσεις του να γίνονται σταθερά sold out. Όπως και το συγκεκριμένο βράδυ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί, σχηματίζοντας ουρές αρκετών μέτρων, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρά το κρύο, το κοινό περίμενε υπομονετικά, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον καλλιτέχνη.

Η κίνηση που κέρδισε τις εντυπώσεις

Θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο, χαιρέτησε προσωπικά τον κόσμο και τους κέρασε σφηνάκια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για να ζεσταθείτε».

Η αυθόρμητη αυτή κίνηση προκάλεσε ενθουσιασμό και χαμόγελα, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τη στιγμή σε βίντεο.

Το βίντεο με τον τραγουδιστή να προσφέρει σφηνάκια στον κόσμο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, αποσπώντας θετικά σχόλια και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση του Μαζωνάκη με το κοινό του.

Δείτε το βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη έξω από το νυχτερινό κέντρο.

Story από τον προσωπικό λογαριασμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram



