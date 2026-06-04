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Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο σχολίων και ανησυχίας, μετά από εμφανίσεις του στα social media στις οποίες διακρίνονταν σημάδια τραυματισμού στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο ίδιος δεν έχει δώσει αναλυτική εξήγηση για το περιστατικό, ωστόσο δημοσιογραφικές πληροφορίες το συνδέουν με ατύχημα που φέρεται να είχε μέσα στο σπίτι του.

Η υπόθεση άρχισε να συζητείται στις αρχές Μαΐου, όταν ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, όπου εμφανιζόταν να μαγειρεύει και να τραγουδά σε κουζίνα Μονής. Σε εκείνο το βίντεο, αρκετοί παρατήρησαν ένα σημάδι στο κεφάλι του, χωρίς όμως ο ίδιος να κάνει κάποια αναφορά σε τραυματισμό ή σε ατύχημα.

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Λίγο αργότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του, χτύπησε στο κεφάλι και ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένο live. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η απουσία του από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν συνδεόταν με τον τραυματισμό του.

Η ανησυχία επανήλθε όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάρτησε φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαινόταν με χτύπημα στο αριστερό μάτι, τσιρότο και σημάδια στη μύτη και στο πρόσωπο. Τη φωτογραφία συνόδευε η φράση «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέχεια στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή μετέφερε πως ο Μαζωνάκης είχε πέσει και είχε χτυπήσει, ενώ έγινε λόγος και για «αστάθεια» το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να πέσει «2-3 φορές». Η συγκεκριμένη αναφορά παραμένει δημοσιογραφική πληροφορία και όχι επίσημη ιατρική ενημέρωση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Παρά τα σημάδια στο πρόσωπο, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να καθησυχάσει το κοινό του για την προγραμματισμένη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Σε νέο βίντεο που δημοσιοποίησε, εμφανίστηκε εμφανώς καλύτερα και ξεκαθάρισε ότι η συναυλία της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα γίνει κανονικά. «Μην ξανακούσω κανέναν να πει πως δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας το κοινό να δώσει το «παρών». «Και όλοι μαζί να αγαπηθούμε»

Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι ο τραγουδιστής είχε εμφανή σημάδια τραυματισμού, ότι υπήρξαν πληροφορίες για ατύχημα στο σπίτι του και ότι ο ίδιος δεν έχει επιλέξει να μπει σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη. Αντίθετα, με τη νέα του εμφάνιση, έστειλε περισσότερο ένα μήνυμα επιστροφής στη σκηνή: η συναυλία στη Θεσσαλονίκη παραμένει στο πρόγραμμα και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να βρεθεί απέναντι στο κοινό του.