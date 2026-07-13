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Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι η ρήξη στις σχέσεις του με την αδελφή του Βάσω προκλήθηκε από διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Παράλληλα, ο ίδιος αναγνώρισε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά για τον ακούσιο εγκλεισμό του.

Αναφορικά με την καταγγελία για ασέλγεια που δέχθηκε, ο καλλιτέχνης τη χαρακτήρισε ψευδή και δήλωσε ότι έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επίλυση του ζητήματος.

Τέλος, εξέφρασε την ενόχλησή του για δημόσιες τοποθετήσεις συναδέλφων του και τόνισε την επιλογή του να αποστασιοποιηθεί από τη δημόσια έκθεση.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις των τελευταίων ετών στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ Α Τετ» του Alpha Κύπρου, μιλώντας ανοιχτά για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τη ρήξη με την οικογένειά του, τη σχέση με την αδελφή του Βάσω, αλλά και την καταγγελία για ασέλγεια που έγινε σε βάρος του.

Ο γνωστός τραγουδιστής περιέγραψε την περίοδο αυτή ως ιδιαίτερα δύσκολη, εξηγώντας ότι μέσα από όσα βίωσε προσπάθησε να κρατήσει μόνο όσα τον βοήθησαν να εξελιχθεί.

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«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι πλέον επιλέγει να κρατά αποστάσεις από τη δημόσια έκθεση.

«Δεν παρακολούθησα τίποτα απ’ ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν».

Η συνεργασία με την αδελφή του και η οικογενειακή ρήξη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στη σχέση του με την αδελφή του, Βάσω, διευκρινίζοντας ότι, όπως είπε, δεν ήταν μάνατζέρ του αλλά συνεργάτιδά του.

«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ… Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα».

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από διαφωνία που προέκυψε γύρω από ένα ακίνητο.

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«Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο… Άρχισε ο χορός του παραλόγου… Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».

Μιλώντας για την οικονομική στήριξη που προσέφερε στην οικογένειά του, είπε:

«Ήμουν το όνομα της οικογένειας… Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά… Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος… Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα».

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Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει και τη δική του ευθύνη για την εξέλιξη των σχέσεων τους.

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου», σημείωσε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

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«Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό».

Η ημέρα που οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο

Ο τραγουδιστής περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν την ημέρα που οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο.

«Γυρνώ από την βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαΐτειο».

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Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή δεν περίμενε ότι θα κρατηθεί.

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«Περίμενα ότι δεν θα με κρατήσουν. Κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο δεν το ξέρω».

Μάλιστα αποκάλυψε ότι μία από τις αδελφές του βρισκόταν έξω από την κλινική.

«Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό».

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Ο ίδιος παραδέχθηκε πως βίωσε έντονο φόβο.

«Δεν ήταν το πιο εύκολο… φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ένιωσα τρόμο και προδοσία».

Και πρόσθεσε:

«Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου».

«Με προστάτεψε ο κόσμος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αισθάνθηκε πως η μεγαλύτερη στήριξη ήρθε από τον κόσμο.

«Η κίνηση ήταν ξεκάθαρη. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα που δεν τα πίστευα… Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή».

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της οικογένειάς του.

«Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου, ψευδής ήταν αυτό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξομολογήθηκε:

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι».

Παρά την πίκρα του, δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να αγαπά τους δικούς του ανθρώπους.

«Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει; Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω, σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος… Αν δω τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου δεν θα απαντήσω».

Η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο

Ο τραγουδιστής σχολίασε και δημόσιες τοποθετήσεις συναδέλφων του, αναφερόμενος ονομαστικά στον Αντώνη Ρέμο.

«Με ενόχλησε πολύ αυτό. Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως; Σαφώς θα με ενοχλήσει να πει ο κάθε ένας ό,τι θέλει».

Τι είπε για την καταγγελία για ασέλγεια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε και στην καταγγελία που έγινε σε βάρος του από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη… Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η πρώτη φορά που συνάντησε τον νεαρό ήταν στα καμαρίνια.

«Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, αποκάλυψε πως έχει ήδη κινηθεί νομικά.

«Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί, περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου».