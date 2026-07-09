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Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη ρήξη με την οικογένειά του, υποστηρίζοντας πως οι ενέργειες των οικείων του τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη διευκρίνισε ότι η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής και ψυχιατρικής αξιολόγησης, ενώ υφίσταται δικαστική διαμάχη μεταξύ των μελών της.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε από το κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανοίγει την καρδιά του και μιλά για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ-α-Τετ» στον Alpha Κύπρου, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρεται για πρώτη φορά στη ρήξη με την οικογένειά του, στην ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του 2025 και στις έντονες ψυχολογικές δυσκολίες που, όπως εξομολογείται, κλήθηκε να διαχειριστεί.

«Ήταν αρκετά δύσκολα»

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», δηλώνει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της συνέντευξης.

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Ο τραγουδιστής περιγράφει τη στιγμή που, όπως αναφέρει, οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική. «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα, μπορώ να σου πω», εξομολογείται.

Με τη γνωστή αίσθηση του χιούμορ που τον διακρίνει, προσθέτει: «Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει “εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ”».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του με την οικογένειά του, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα γεγονότα αυτά τον πλήγωσαν βαθιά. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή, γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου, που ήμασταν μια γροθιά», αναφέρει.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στέκεται στη στήριξη που, όπως λέει, εισέπραξε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής του. «Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα ότι θα συμβεί. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο», εξομολογείται.

Η υπόθεση που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η ακούσια νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του 2025 απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, καθώς συνοδεύτηκε από δημόσιες τοποθετήσεις και δικαστικές εξελίξεις. Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ότι μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο χωρίς τη συγκατάθεσή του και χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε ενέργειες προσώπων από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, η εισαγωγή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή και σχετική ψυχιατρική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η υπόθεση συνέπεσε χρονικά με τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη.

Από την πλευρά της οικογένειας είχε διευκρινιστεί ότι η Βάσω Μαζωνάκη δεν συμμετείχε στην αίτηση για την ακούσια νοσηλεία, υποστηρίζοντας πως αυτή κατατέθηκε από τη μητέρα και την άλλη αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα τους.