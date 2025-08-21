Οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, αφού κρίθηκε ότι δεν είναι επικίνδυνος ούτε για τον εαυτό του ούτε για το κοινωνικό σύνολο.

Μετά την πρώτη του νίκη απέναντι στα στενά συγγενικά του πρόσωπα που πέτυχαν τον προσωρινό εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική, το πρώτο πράγμα που έκανε ο 53χρονος τραγουδιστής ήταν να αναρτήσει ένα βίντεο από το δωμάτιο που πέρασε τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου.

«Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού» έγραψε στη λεζάντα του Insta-story, κάνοντας αναφορά και στην παλιότερη επιτυχία του «Μα-ζώ ακόμα» (λεπτομέρεια: στο κλιπ του τραγουδιού μάλιστα ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρεται με ασθενοφόρο σε κλινική).

Στην τελευταία ανάρτησή του που προκαλεί αίσθηση, ο τραγουδιστής δείχνει και τα ρούχα που φορούσε όταν η αστυνομία τον μετέφερε στο Δαφνί. Μάλιστα πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως την ώρα που ήρθε το περιπολικό στο σπίτι του εκεί βρισκόταν η μικρότερη αδελφή του, Μαρία.

Γιώργος Μαζωνάκης: Επικοινωνεί με ελάχιστους ανθρώπους

Αν και το κινητό του τηλέφωνο είναι ανοιχτό και δέχεται ασταμάτητες κλήσεις και μηνύματα συμπαράστασης (αλλά και προσκλήσεις για τηλεοπτικές εμφανίσεις), ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινωνεί με ελάχιστους ανθρώπους, κυρίως με τον δικηγόρο του και τον επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος στάθηκε δυναμικά στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

Προς το παρόν το κύριο μέλημά του είναι να γίνει μεθοδευμένα η νομική του αντεπίθεση και μάλιστα για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, με τον ίδιο να είναι σίγουρος πως το δικαστήριο θα τον δικαιώσει αφού οι νομικοί του σύμβουλοι θεωρούν ότι ο εντολέας τους έχει στα χέρια του αδιάσειστα στοιχεία.