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Μία πρώτη ουσιαστική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση των «χρυσών λιρών» και της οικογένειας Βιλανάκη καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα, καθώς θύμα της φερόμενης απάτης φέρεται να αποζημιώθηκε πλήρως, λαμβάνοντας πίσω 175.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, ανάμεσά τους και η πολυσυζητημένη βίλα στη Γιάννουλη Λάρισας, με το ιδιωτικό ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφόριες από νομικές πηγές, μέλος της οικογένειας Βιλανάκη υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με στενό συγγενικό πρόσωπο της επιχειρηματία από τη Μύκονο, Άντζελας Ευαγγελίας Γρυπάρη, επιστρέφοντας το ποσό των 175.000 ευρώ που είχε δοθεί για την υποτιθέμενη αγορά χρυσών λιρών.

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Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία παθών της συγκεκριμένης υπόθεσης παίρνει πίσω ολόκληρο το ποσό που είχε καταβάλει. Μια εξέλιξη που, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί νέα δεδομένα και για άλλα θύματα που διεκδικούν την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας την οποία υποστηρίζουν ότι υπέστησαν.

Την ίδια στιγμή, οι διαδικασίες γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας φαίνεται να προχωρούν. Ανάμεσα στα ακίνητα που αναμένεται να δεσμευθούν από το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται και η βίλα στη Γιάννουλη Λάρισας, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση όταν οι αρχές ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις της.

Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε βρεθεί στο επίκεντρο όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και λόγω των στοιχείων πολυτέλειας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλάμβανε: ιδιωτικό ελικοδρόμιο, διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους, χώρους αναψυχής και γυμναστήριο, το κόστος του οποίου φέρεται να έφτανε περίπου τις 60.000 ευρώ.

Η ιστορία με τις «χρυσές λίρες»

Η υπόθεση των Βιλανάκηδων είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές και την κοινή γνώμη, όταν άρχισαν να έρχονται στο φως καταγγελίες για ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης πολιτών με πρόσχημα την αγορά χρυσών λιρών σε τιμές χαμηλότερες από την πραγματική αξία τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα μέλη της οικογένειας φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της χώρας, παρουσιάζοντας δήθεν ευκαιρίες αγοράς χρυσών λιρών. Η μέθοδος, όπως την έχουν περιγράψει θύματα, δεν στηριζόταν μόνο στην υπόσχεση του εύκολου κέρδους, αλλά κυρίως στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης.

Οι καταγγελίες περιγράφουν ένα μοτίβο: αρχική προσέγγιση, προσωπική επαφή, επίδειξη οικονομικής επιφάνειας, χτίσιμο αξιοπιστίας και στη συνέχεια απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

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Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να είχε η Άντζελα Ευαγγελία Γρυπάρη, επιχειρηματίας από τη Μύκονο, η οποία, όταν στενό συγγενικό της πρόσωπο έπεσε θύμα, κινήθηκε προς τις αρχές και συνέβαλε στη συγκέντρωση στοιχείων. Η ίδια έχει απευθύνει μήνυμα και σε άλλα θύματα να μη σιωπήσουν, αλλά να κινηθούν θεσμικά και νομικά.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έφερε στο φως ευρήματα που προκάλεσαν εντύπωση: παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, πολυτελείς κατοικίες και οχήματα μεγάλης αξίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα πολυτελούς διαβίωσης που φέρεται να αποτυπωνόταν στις έρευνες και στα οικονομικά στοιχεία προσώπων τα οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν με μηδενικά εισοδήματα ή ως σκηνίτες.

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Σε προηγούμενη επιχείρηση των αρχών στη Λάρισα, η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και εκσκαφέα στην αυλή της βίλας, αναζητώντας χρυσές λίρες, ενώ είχαν εντοπιστεί όπλα, σφαίρες, χρήματα και οχήματα.

Τα θύματα και η επόμενη μέρα

Η νέα εξέλιξη με την επιστροφή των 175.000 ευρώ δεν κλείνει την υπόθεση. Αντιθέτως, την ανοίγει σε ένα νέο επίπεδο: αυτό της οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων.

Για όσους υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ποινική διερεύνηση, αλλά και η επιστροφή των χρημάτων που έχασαν. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα από τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

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Η υπόθεση των «χρυσών λιρών» είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από ακόμη μία ιστορία απάτης. Είναι μια υπόθεση που δείχνει πώς η εμπιστοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο εξαπάτησης, πώς η επίδειξη πλούτου μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός πειθούς και πώς τα θύματα, όταν σπάσουν τη σιωπή τους, μπορούν να γίνουν ο καθοριστικός κρίκος για την αποκάλυψη ενός κυκλώματος.

Η Δικαιοσύνη θα κρίνει την ποινική διάσταση. Όμως η πρώτη πλήρης αποζημίωση θύματος δείχνει ότι η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο επόμενο, εξίσου κρίσιμο στάδιο: την προσπάθεια να επιστραφούν, έστω και αργά, όσα χάθηκαν.

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