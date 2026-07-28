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Οι διαιτητές διέκοψαν οριστικά την αναμέτρηση μετά τις επιθέσεις και οι δύο τραυματισμένες αθλήτριες μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε πενταετή αποκλεισμό στη δράστιδα και απέβαλε την ομάδα της από το πρωτάθλημα λόγω της αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Οι αστυνομικές αρχές και η Εισαγγελία διερευνούν το περιστατικό ως υπόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης για την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σε αγώνα ποδοσφαίρου σάλας γυναικών, που διεξήχθη στην πόλη Εουζέμπιο της πολιτείας Σεάρα. Η αναμέτρηση ανάμεσα στις As Resenhas και Projeto RDJ Esport Feminino διεκόπη οριστικά, όταν μία ποδοσφαιρίστρια επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε δύο αντιπάλους της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με την Projeto RDJ Esport Feminino να προηγείται 1-0. Παίκτρια των φιλοξενούμενων επιχείρησε να βγει στην αντεπίθεση, όμως δέχθηκε σκληρό τάκλιν από αντίπαλό της. Αντί όμως το περιστατικό να λήξει εκεί, η παίκτρια των γηπεδούχων άρχισε να κλωτσά επανειλημμένα στο κεφάλι την πεσμένη αντίπαλό της.

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Όταν μία δεύτερη αθλήτρια της RDJ προσπάθησε να τη σταματήσει, δέχθηκε γροθιά από τη δράστιδα, πριν παρέμβουν οι προπονητές και οι υπόλοιποι παίκτες για να τη συγκρατήσουν.

Οι διαιτητές διέκοψαν οριστικά τον αγώνα, ενώ οι δύο τραυματισμένες ποδοσφαιρίστριες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις, δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

🚨 ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

Η διοργανώτρια αρχή αντέδρασε άμεσα, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού πέντε ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα στην ποδοσφαιρίστρια που επιτέθηκε στις αντιπάλους της, ενώ η ομάδα της, As Resenhas, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα.

Ωστόσο, οι συνέπειες για τη δράστιδα δεν περιορίζονται στις αθλητικές κυρώσεις. Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές ως υπόθεση εκ προθέσεως πρόκλησης σωματικής βλάβης, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ποινική δίωξη.

Θέση για το περιστατικό πήρε και η Εισαγγελία της πολιτείας Σεάρα, η οποία υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού και της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών, τονίζοντας πως διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.