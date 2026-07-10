Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκάρει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Φρανσίσκο Μπελτράο στη Βραζιλία, με έναν πατέρα να κλωτσάει την κόρη του στο πρόσωπο, ρίχνοντας την με δύναμη κάτω.

Σε ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, φαίνεται ένας άνδρας να περπατάει κρατώντας δύο σακούλες με ψώνια στα χέρια του, και από πίσω να τον ακολουθούν δύο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα μικρότερο κοριτσάκι. Χωρίς καμία δικαιολογία ο πατέρας, γυρίζει και κλωτσάει την κόρη του στο πρόσωπο.

Advertisement

Advertisement

MONSTER! Man caught on camera kicking his daughter in the face knocking her down.



This happened in Francisco Beltrão in Brazil.



Police are investigating the incident. pic.twitter.com/ckvKGMDNMj — Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 10, 2026

Στη συνέχεια, ένας εξοργισμένος περαστικός πάει να τον αντιμετωπίσει και να βοηθήσει. Με τα χέρια υψωμένα, ορμάει απέναντι για να αντιμετωπίσει οργισμένα τον πατέρα.

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, το κοριτσάκι σηκώνεται με δυσκολία, ενώ η οικογένεια τελικά φεύγει βιαστικά. Δεν είναι αμέσως σαφές τι οδήγησε τον πατέρα να χάσει την ψυχραιμία του και να ξεσπάσει.

Η μητέρα που είδε το βίντεο, κατήγγειλε τον πατέρα, ενώ έχουν ζητηθεί μέτρα για την προστασία της ίδιας και των 2 παιδιών.