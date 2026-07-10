Σοκάρει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Φρανσίσκο Μπελτράο στη Βραζιλία, με έναν πατέρα να κλωτσάει την κόρη του στο πρόσωπο, ρίχνοντας την με δύναμη κάτω.
Σε ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, φαίνεται ένας άνδρας να περπατάει κρατώντας δύο σακούλες με ψώνια στα χέρια του, και από πίσω να τον ακολουθούν δύο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα μικρότερο κοριτσάκι. Χωρίς καμία δικαιολογία ο πατέρας, γυρίζει και κλωτσάει την κόρη του στο πρόσωπο.
Στη συνέχεια, ένας εξοργισμένος περαστικός πάει να τον αντιμετωπίσει και να βοηθήσει. Με τα χέρια υψωμένα, ορμάει απέναντι για να αντιμετωπίσει οργισμένα τον πατέρα.
Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, το κοριτσάκι σηκώνεται με δυσκολία, ενώ η οικογένεια τελικά φεύγει βιαστικά. Δεν είναι αμέσως σαφές τι οδήγησε τον πατέρα να χάσει την ψυχραιμία του και να ξεσπάσει.
Η μητέρα που είδε το βίντεο, κατήγγειλε τον πατέρα, ενώ έχουν ζητηθεί μέτρα για την προστασία της ίδιας και των 2 παιδιών.