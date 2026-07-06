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Η Βραζιλία μπορεί να αποκλείστηκε νωρίς από το Μουντιάλ 2026, χάνοντας από τη Νορβηγία στους «16» της διοργάνωσης, ο Κάρλο Αντσελότι όμως θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το 2030.

Ο Κάρλο Αντσελότι δέχθηκε έντονη κριτική για ορισμένες αποφάσεις του στο ματς με τη Νορβηγία, κυρίως για την επιλογή να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι της αναμέτρησης ο Μπρούνο Γκιμαράες, όμως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας είπε στο Reuters ότι θα τηρηθεί το συμβόλαιο του Ιταλού μέχρι το 2030.

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«Ένας από τους βασικούς λόγους που αποτύχαμε σε αυτό το Μουντιάλ ήταν ότι δεν είχαμε σωστή, σταθερή καθοδήγηση μακροπρόθεσμα που θα προετοίμαζε την εθνική ομάδα όπως έπρεπε, και δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος», είπε χαρακτηριστικά ο Ροντρίγκο Καετάνο.

Η Σελεσάο θα έχει στο πάγκο της λοιπόν μέχρι και το επόμενο Μουντιάλ, που θα γίνει σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία, τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της για να βρει την ευκαιρία να δουλέψει και να χτίσει ένα δικό του σύνολο, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου.