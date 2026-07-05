Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο "Ελ. Βενιζέλος" όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος - Πηγή: EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα αεροδρόμια, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 63% στις καθυστερήσεις εν πτήσει σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, η χώρα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Οι βασικές αιτίες εντοπίζονται στους περιορισμούς στη χωρητικότητα και τη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και στην αυξημένη διέλευση αεροσκαφών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και αεροπορικών εταιρειών θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη για τη διερεύνηση των προβλημάτων.

Παρά τον προγραμματισμό των πτήσεων εντός των εγκεκριμένων ορίων χωρητικότητας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι δείκτες εξυπηρέτησης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια εξελίσσονται σε καθημερινό φαινόμενο, ακόμη και πριν από την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες και αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, καταγράφοντας αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήσει σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Advertisement

Advertisement

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και SKY express.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Eurocontrol

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, το Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές:

το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών,

αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας.

Οι βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το «ντόμινο» των καθυστερήσεων

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο περίπου 900 εμπορικές πτήσεις ημερησίως, καθώς και ακόμη περίπου 100 πτήσεις άλλων κατηγοριών, όπως cargo και ιδιωτικές.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι σχεδόν το 80% των καθυστερήσεων, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, οφείλεται σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας. Οι καθυστερήσεις αυτές μεταφέρονται στις επόμενες πτήσεις, επηρεάζοντας τόσο τα δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού όσο και τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων.

Νέα μέτρα διαχείρισης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Από το φετινό καλοκαίρι, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών λειτουργεί ως Schedule Facilitated Airport (IATA Level 2), γεγονός που προβλέπει στενότερο συντονισμό μεταξύ της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και των αεροπορικών εταιρειών, ώστε τα προγράμματα πτήσεων να προσαρμόζονται στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου.

Advertisement

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 98% των πτήσεων για το καλοκαίρι του 2026 έχει προγραμματιστεί εντός των εγκεκριμένων ορίων χωρητικότητας.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 10ης Ιουνίου, η δυναμικότητα του αεροδρομίου ορίζεται σε:

35 αναχωρήσεις και 31 αφίξεις ανά ώρα στις ώρες αιχμής,

35 αναχωρήσεις και 28 αφίξεις εκτός αιχμής,

22 αναχωρήσεις και 22 αφίξεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναζητούνται τα αίτια των μεγάλων καθυστερήσεων

Η αυριανή σύσκεψη έχει στόχο να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα πτήσεων κινούνται εντός των προβλεπόμενων ορίων χωρητικότητας.

Advertisement

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι προβλεπόμενοι δείκτες εξυπηρέτησης επιτυγχάνονται σε ποσοστό μικρότερο του 50%, με βασικούς παράγοντες τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, καταγράφονται καθυστερήσεις στην ανανέωση εξοπλισμού και προσωπικού, χωρίς όμως να τίθεται ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γαλλία εξακολουθεί να εμφανίζει τις περισσότερες καθυστερήσεις, συγκεντρώνοντας το 29% του συνόλου, κυρίως λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, στελέχωσης και μετάβασης σε νέα τεχνικά συστήματα. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις εκεί είναι μειωμένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθεί η Ισπανία με ποσοστό 21% των συνολικών καθυστερήσεων και αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση.

Advertisement

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου, η συνέπεια στις αφίξεις διαμορφώνεται στο 71%, ενώ στις αναχωρήσεις στο 64%, ποσοστά που παραμένουν χαμηλότερα από τον επιθυμητό στόχο εν μέσω της αυξημένης θερινής αεροπορικής κίνησης.