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Ποια είναι τα αεροδρόμια που προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία στους επιβάτες και ποια δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ταξιδιωτών; Η νέα κατάταξη της AirHelp για το 2026 δίνει τις απαντήσεις, αξιολογώντας 279 αεροδρόμια σε 76 χώρες με βάση τη συνέπεια των πτήσεων, την ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία των επιβατών.

Η βαθμολογία διαμορφώθηκε κατά 60% από την ακρίβεια των πτήσεων, κατά 20% από την εμπειρία των επιβατών και κατά 20% από τις εγκαταστάσεις και την άνεση που προσφέρει κάθε αεροδρόμιο. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακά δεδομένα και περισσότερες από 14.000 αξιολογήσεις ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

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Τα καλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε το αεροδρόμιο του Μπόντο στη Νορβηγία, το οποίο κατέλαβε την 9η θέση παγκοσμίως.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, συγκέντρωσε βαθμολογία 8,7 για τη συνέπεια των πτήσεων, καθώς το 87% των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2025 και 30ής Απριλίου 2026 ήταν στην ώρα τους. Παράλληλα έλαβε 7,6 για την εμπειρία των επιβατών και 7,0 για τις εγκαταστάσεις και την άνεση.

Την ευρωπαϊκή πεντάδα ακολουθούν:

1. Μπόντο (Νορβηγία)

Συνέπεια πτήσεων: 8,7

Εμπειρία επιβατών: 7,6

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Εγκαταστάσεις και άνεση: 7,0

2. Μπίλουντ (Δανία)

Συνέπεια πτήσεων: 8,1

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Εμπειρία επιβατών: 8,7

Εγκαταστάσεις και άνεση: 7,7

3. Μπιλμπάο (Ισπανία)

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Συνέπεια πτήσεων: 8,4

Εμπειρία επιβατών: 8,0

Εγκαταστάσεις και άνεση: 7,0

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4. Μπέργκεν Φλέσλαντ (Νορβηγία)

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5. Κωνσταντινούπολη (Istanbul Havalimani, Τουρκία)

Τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Στον αντίποδα, αρκετά μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, κυρίως λόγω χαμηλών επιδόσεων στη συνέπεια των πτήσεων.

1. Λισαβόνα Ουμπέρτο Ντελγκάδο (Πορτογαλία) – 274η θέση παγκοσμίως

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Συνέπεια πτήσεων: 6,3

Εμπειρία επιβατών: 7,3

Εγκαταστάσεις και άνεση: 6,8

2. Ρόδος Διαγόρας (Ελλάδα) – 271η θέση

Συνέπεια πτήσεων: 6,5

3. Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) – 269η θέση

4. Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα) – 268η θέση

5. Νίκαια Κυανής Ακτής (Γαλλία) – 267η θέση

Γιατί τα μικρότερα αεροδρόμια τα πηγαίνουν καλύτερα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της AirHelp, τα μικρότερα και περιφερειακά αεροδρόμια συνεχίζουν να υπερέχουν σε αξιοπιστία και εξυπηρέτηση σε σχέση με αρκετούς μεγάλους αεροπορικούς κόμβους. Η συνέπεια στις αναχωρήσεις και οι μικρότεροι χρόνοι αναμονής φαίνεται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές βαθμολογίες.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ταξιδιωτική κίνηση σε όλη την Ευρώπη ασκεί σημαντική πίεση στα μεγαλύτερα αεροδρόμια, τα οποία δυσκολεύονται να διατηρήσουν υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, από την ακρίβεια των πτήσεων έως την εμπειρία των επιβατών

Με πληροφορίε από AirHelp και euronews.com