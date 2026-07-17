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Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που λένε πολύ περισσότερα από αυτό που δείχνουν. Όταν περισσότεροι από 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι περνούν μέσα σε έναν μόνο μήνα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, δεν μιλάμε μόνο για αύξηση στην επιβατική κίνηση. Μιλάμε για την εικόνα μιας χώρας που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ο Ιούνιος επιβεβαίωσε ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται με σταθερή δυναμική. Τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece υποδέχθηκαν περισσότερους από 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αν προστεθούν και οι επιδόσεις των προηγούμενων μηνών, το πρώτο εξάμηνο του 2026 κλείνει με περίπου 13,7 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για την Ελλάδα διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία γιατί διαμορφώνεται μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταβολές στα ταξιδιωτικά πρότυπα και οι αλλαγές στις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζουν διαρκώς την αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από διαφορετικές αγορές, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Η ανάπτυξη του Ιουνίου στηρίχθηκε κυρίως στη διεθνή επιβατική κίνηση. Περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες έφτασαν ή αναχώρησαν από τα αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece με διεθνείς πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και αντίστοιχος με το 76% της συνολικής επιβατικής κίνησης του μήνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για τους ελληνικούς προορισμούς, με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στον Ιούνιο. Ακολουθούν η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία και η Ολλανδία, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συνεχής άνοδος αγορών όπως η Πολωνία, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αφορά τη Μέση Ανατολή. Παρότι οι εξελίξεις στην περιοχή δημιούργησαν αρχικά αβεβαιότητα, η εικόνα του Ιουνίου δείχνει ότι η αγορά επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ αυξήθηκε θεαματικά, με την επιστροφή περισσότερων δρομολογίων και την ενίσχυση της παρουσίας ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών σε ελληνικούς προορισμούς. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάκαμψη των συνδέσεων με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του δικτύου.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στους ίδιους τους προορισμούς. Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις του μήνα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως βασικής πύλης εισόδου για τη Βόρεια Ελλάδα. Τα Χανιά συνέχισαν τη σταθερή ανοδική τους πορεία, ενώ η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος επιβεβαίωσαν ότι η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο προορισμούς, αλλά διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε ένα όλο και πιο πολυδιάστατο μίγμα αγορών. Η αυξημένη κινητικότητα από τη Βρετανία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και το Ισραήλ δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα προέρχεται πλέον από περισσότερες χώρες και περισσότερα ταξιδιωτικά κοινά. Αυτή η μεγαλύτερη διασπορά ενισχύει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια της χρονιάς.

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Παρά τη μικρή υποχώρηση στον μέσο συντελεστή πληρότητας των πτήσεων (82,4% έναντι 84,6% το 2025), η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Οι αεροπορικές εταιρείες επενδύουν σε περισσότερες θέσεις και περισσότερες συνδέσεις, ανταποκρινόμενες στη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερες επιλογές για τους επιβάτες και ένα ολοένα πιο πυκνό δίκτυο που συνδέει τους ελληνικούς προορισμούς με τις σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η φετινή σεζόν έχει χτιστεί πάνω σε στέρεες βάσεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες με διαφορετικά ταξιδιωτικά προφίλ, από διαφορετικές αγορές και με αυξανόμενη διάρκεια παρουσίας μέσα στη χρονιά, στοιχείο που ενισχύει σταδιακά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Ένα ακόμη ορόσημο έρχεται να αποτυπώσει αυτή τη διαδρομή. Από την έναρξη της παραχώρησης έως σήμερα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια του δικτύου της Fraport GreeceFraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες. Ένας αριθμός που αποτυπώνει την εξέλιξη των ελληνικών αεροδρομίων σε σύγχρονες πύλες εισόδου της χώρας και τη συμβολή τους στη διαρκή ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

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