Σύγχρονη Τέχνη, ψηφιακές δημιουργίες και ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο αναχωρήσεων του Αεροδρομίου «Μακεδονία», μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού,της Fraport Greece και του MOMUS.

Το αεροδρόμιο πέρα από τον ρόλο του ως χώρος αναμονής, μπορεί να λειτουργήσει και ως στάση έμπνευσης και τόπος πολιτιστικής εμπειρίας. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει το MOMUS Air, το νέο μουσείο που λειτουργεί πλέον στον χώρο των αναχωρήσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο πολιτιστικό εγχείρημα που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Fraport Greece και του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS), φέρνοντας τη σύγχρονη Τέχνη σε άμεση επαφή με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Και το σημαντικότερο; Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ένα μουσείο στο σημείο όπου ξεκινούν και τελειώνουν τα ταξίδια

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 163 τ.μ., με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, το MOMUS Air φιλοξενεί εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video walls και ντοκιμαντέρ, αντλώντας υλικό από και τα πέντε μουσεία του MOMUS.

Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ακόμη και για τον ταξιδιώτη που διαθέτει ελάχιστο χρόνο. Μερικά λεπτά αρκούν για να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και να δει το αεροδρόμιο με μια διαφορετική ματιά , όχι μόνο ως πύλη μετακίνησης, αλλά ως χώρο πολιτισμού.

Αεροδρόμια ως προορισμοί εμπειρίας

Με το MOMUS Air, η Fraport Greece ανοίγει τον δρόμο για αεροδρόμια που λειτουργούν ως προορισμοί από μόνα τους, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μικρές στάσεις πολιτισμού μέσα στη διαδρομή τους. Η παρουσία ενός ζωντανού καλλιτεχνικού χώρου στο αεροδρόμιο εμπλουτίζει την ταξιδιωτική εμπειρία και ενισχύει τη σύγχρονη, εξωστρεφή εικόνα της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει έμφαση στο να φέρει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία πιο κοντά στο ευρύ κοινό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στην Τέχνη να συναντά τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο σε καθιερωμένους πολιτιστικούς χώρους.

Μια «πύλη πολιτισμού» χωρίς τοίχους

Το MOMUS Air δεν λειτουργεί ως ένα κλασικό μουσείο. Είναι μια ανοιχτή, δυναμική «πύλη πολιτισμού» που συνοδεύει τον ταξιδιώτη στο ταξίδι του, προσφέροντας μια στιγμή παρατήρησης, αισθητικής και δημιουργικής σκέψης. Ένα μουσείο χωρίς τοίχους, σχεδιασμένο για τον ρυθμό και τη ρευστότητα της σύγχρονης ζωής.

Μέσα από αυτή τη νέα πολιτιστική παρουσία στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η Fraport Greece συμβάλλει ώστε η Tέχνη να συναντά το κοινό της σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, εκεί όπου οι διαδρομές διασταυρώνονται και τα ταξίδια ξεκινούν.