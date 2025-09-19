Η θερινή σεζόν του 2025 εξελίσσεται σε ορόσημο για τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με τη Fraport Greece να ανακοινώνει τον πιο πολυσύχναστο Αύγουστο από την έναρξη της παραχώρησης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από 6,8 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν τον Αύγουστο μέσα από τα 14 αεροδρόμια του δικτύου, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο και μεταφράζεται σε 260 χιλιάδες επιπλέον ταξιδιώτες.

Η Ρόδος κατέγραψε τη δική της ιστορική στιγμή καθώς ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1,3 εκατομμύριο επιβατών μέσα σε έναν μήνα. Το νησί παρουσίασε άνοδο 4,8% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κορυφαίου προορισμού για το δίκτυο.

Σημαντική ώθηση έδωσαν και άλλα αεροδρόμια. Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε αύξηση 9%, προσθέτοντας περισσότερους από 75 χιλιάδες επιβάτες, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από Γερμανία, Ισραήλ και Πολωνία. Θετική ήταν η εικόνα και για τα Χανιά και την Κέρκυρα, με άνοδο 6,7% και 5,3% αντίστοιχα, ενισχύοντας το συνολικό αποτέλεσμα του δικτύου.

Παρά τις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση στο Ισραήλ στις αρχές του καλοκαιριού, η αγορά ανέκαμψε πλήρως τον Αύγουστο. Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 53,9%, δηλαδή κατά περίπου 68 χιλιάδες άτομα, χάρη στις επιδόσεις των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών Arkia, Israir, EL AL και BlueBird. Ο δείκτης αποκατάστασης των προγραμματισμένων πτήσεων έφτασε το 93,4% τον Ιούλιο, έναντι μόλις 37% τον Ιούνιο, γεγονός που δείχνει την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα.

Η Σαντορίνη παραμένει ο μόνος προορισμός με αξιοσημείωτη πτώση, καταγράφοντας μείωση 9,4% τον Αύγουστο. Παρ’ όλα αυτά, οι αυξήσεις σε αγορές όπως η Τουρκία, η Ισπανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βοήθησαν να αντισταθμιστούν οι απώλειες και να διατηρηθεί η συνολική ανοδική τάση του δικτύου.

Σε επίπεδο οκταμήνου, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece εξυπηρέτησαν περισσότερους από 26,3 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2024. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας έφτασε το 88%, ελαφρώς υψηλότερος από πέρυσι, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ταξιδιωτική ζήτηση παραμένει ισχυρή σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Συνολικά, από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί σχεδόν 239 εκατομμύρια επιβάτες.

Η φετινή επίδοση επιβεβαιώνει ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια παραμένουν βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό, τη συνδεσιμότητα των νησιών και τη βιώσιμη ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Με τη δυναμική αυτή να συνεχίζεται, η φετινή χρονιά δημιουργεί θετικές προσδοκίες για το φθινόπωρο και τον επόμενο θερινό κύκλο.