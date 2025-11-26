Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece ολοκλήρωσαν τον Οκτώβριο του 2025 με σημαντική ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ζήτησης και τη συνέχιση της θετικής πορείας του έτους. Συνολικά, 3,5 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω του δικτύου, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Η διεθνής κίνηση, που αποτελεί και τον κύριο όγκο των μετακινήσεων του μήνα, κατέγραψε άνοδο 5,3%, ενώ η εγχώρια κίνηση διατηρήθηκε σε ήπια πτώση -2,2%, ακολουθώντας τη γενική τάση στα domestic routes την περίοδο μετά τη λήξη της θερινής σεζόν.

Κύρια χαρακτηριστικά & τάσεις Οκτωβρίου 2025

Συνολική εικόνα του δικτύου

3,5 εκατ. επιβάτες, +3,7% σε σχέση με το 2024

Διεθνής κίνηση: +5,3%

Εγχώρια (domestic) κίνηση: -2,2%

Παρότι ο Οκτώβριος σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος της θερινής περιόδου, η κίνηση παρέμεινε υψηλή, συνεχίζοντας το μοτίβο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, το οποίο ενισχύεται συστηματικά από τη Fraport Greece μέσα από την ανάπτυξη δρομολογίων, τα εξειδικευμένα κίνητρα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τις στοχευμένες συνεργασίες.

Αγορές που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα

Η αγορά της Γερμανίας ξεχώρισε με ισχυρή άνοδο +6,4%, ενώ η Πολωνία συνέχισε επίσης σε θετική πορεία με +5,8%.

Η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερή με ήπια αύξηση +1,7%, παραμένοντας η μεγαλύτερη διεθνής αγορά του δικτύου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση της ισραηλινής αγοράς, η οποία κατέγραψε +27,4% (+16.000 επιβάτες) παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις του καλοκαιριού,στοιχείο που αναδεικνύει τη σταθερή δυναμική και την ανθεκτικότητα αυτής της αγοράς εισερχόμενου τουρισμού.

Επιδόσεις ανά αεροδρόμιο

Τα αεροδρόμια που συνέβαλαν καθοριστικά στο συνολικό αποτέλεσμα του Οκτωβρίου:

SKG – Θεσσαλονίκη: +9,7% / +67K επιβάτες

Ισχυρή ενίσχυση από Γερμανία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία.

+9,7% / +67K επιβάτες Ισχυρή ενίσχυση από Γερμανία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία. CFU – Κέρκυρα: +12,5% / +50K επιβάτες

Με ισχυρή ζήτηση από Γερμανία, Γαλλία και Ισραήλ.

+12,5% / +50K επιβάτες Με ισχυρή ζήτηση από Γερμανία, Γαλλία και Ισραήλ. CHQ – Χανιά: +8,7% / +35K επιβάτες

Αύξηση από Ελλάδα, Πολωνία και Μάλτα.

+8,7% / +35K επιβάτες Αύξηση από Ελλάδα, Πολωνία και Μάλτα. RHO – Ρόδος: +1,4% / +11K επιβάτες

Συγκρατημένη άνοδος μετά την πολύ ισχυρή περσινή βάση.

+1,4% / +11K επιβάτες Συγκρατημένη άνοδος μετά την πολύ ισχυρή περσινή βάση. KGS – Κως: +5,9% / +20K επιβάτες.

Στο αντίθετο άκρο, η Σαντορίνη (JTR) κατέγραψε -19,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Η υποχώρηση είναι ευθυγραμμισμένη με την τάση των προηγούμενων μηνών και σχετίζεται με τις γενικότερες προσαρμογές του προορισμού σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και με τη σεισμική δραστηριότητα του Φεβρουαρίου, η οποία επέδρασε αρνητικά στις κρατήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Απολογισμός δεκαμήνου 2025 (YTD)

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, τα 14 αεροδρόμια διακίνησαν συνολικά:

35,28 εκατομμύρια επιβάτες

+2,7% σε σχέση με το 2024

Διεθνής κίνηση: 28,49M (+3,5%)

Εγχώρια κίνηση: 6,79M (σταθεροποίηση στο -0,3%)

Διεθνές Μερίδιο: 81% του συνόλου

Η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Χανιά και η Κως παραμένουν οι πιο ισχυροί προορισμοί του δικτύου σε απόλυτο όγκο για το δεκάμηνο.

Παράλληλα, από την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας στην Ελλάδα, τα 14 αεροδρόμια έχουν ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 248 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο τους στη συνδεσιμότητα της χώρας και στη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Το στρατηγικό πλαίσιο της Fraport Greece

Στο πρόσφατο Media Event της εταιρείας, η Fraport Greece ανέδειξε τον πυλώνα της ισορροπημένης ανάπτυξης ως βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια, εστιάζοντας:

στη διαρκή αναβάθμιση υποδομών,

στη συστηματική στήριξη των αεροπορικών εταιρειών μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κινήτρων,

στις στρατηγικές συνεργασίες με εθνικούς και τοπικούς φορείς,

στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής των προορισμών,

στην προώθηση ενός μοντέλου τουρισμού 12 μηνών, που αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες.

Παράλληλα, το ενισχυμένο Πρόγραμμα Κινήτρων Χειμερινής Περιόδου (Winter Incentive Scheme), το οποίο έχει ήδη ανανεωθεί και επεκταθεί, λειτουργεί καταλυτικά στη στήριξη νέων ή ενισχυμένων διεθνών δρομολογίων κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Συμπέρασμα

Ο Οκτώβριος δεν ήταν μόνο ένας δυνατός μήνας για το δίκτυο των 14 αεροδρομίων. Είναι μια ακόμη ένδειξη ότι ο ελληνικός τουρισμός κινείται με σταθερότητα, βάθος και ώριμη δυναμική. Με τη διεθνή ζήτηση να παραμένει ισχυρή, την τουριστική περίοδο να επεκτείνεται και τους προορισμούς να ενισχύονται από μεγάλες αγορές, το 2025 ολοκληρώνει το δεκάμηνό του με θετικό πρόσημο και ξεκάθαρη προοπτική συνέχειας.

Η Fraport Greece, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, συνεργασίες και συνεχή ανάπτυξη δρομολογίων, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Και όλα δείχνουν ότι το momentum που έχει δημιουργηθεί θα μεταφερθεί ομαλά και στο 2026, μια χρονιά που αναμένεται να χτίσει επάνω στα ήδη ισχυρά θεμέλια της φετινής πορείας.

